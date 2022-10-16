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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۷

پیام تسلیت نماینده ولی‌فقیه در فارس در پی شهادت دو مدافع امنیت

پیام تسلیت نماینده ولی‌فقیه در فارس در پی شهادت دو مدافع امنیت

شیراز- نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در پی شهادت دو تن از مدافعان امنیت در بیرم لارستان پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله دژکام در این پیام بیان کرد: شهادت دو جوان ولایی و مجاهد فی سبیل الله و عروج الی الله آنان در راه اعتلای ایران اسلامی را به شما مردم عزیز بالاخص خانواده‌های آن به حق واصل شدگان تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

در ادامه این پیام آمده است: دشمن زبون و شکست خورده و اذناب ابتر آنان در منطقه با ایجاد اغتشاشات ساختگی و انجام برخی ترورهای کور قصد برهم زدن نظم عمومی و رسیدن به اهداف پلید استکبار خونخوار و امپریالیسم جنایتکار غرب را داشته ولی غافل از آنکه «و مکرو مکرالله والله خیرالماکرین»، درخت تناور نظام مقدس اسلامی ریشه در اعتقادات مردم داشته و با این خَس و خاشاک‌ها لرزه‌ای بر اندام آنکه نشأت گرفته از مکتب حسینی و پرچم هیهات من الذله اهل بیت عصمت و طهارت است نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: ضمن عرض تسلیت شهادت شهیدان هادی عرفانی نیا و نورالدین جنگجو و سایر شهدای این فتنه اخیر به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) رهبر معظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی و عموم مردم استان فارس و شهر بی رم و خانواده این عزیزان، علو درجات را برای آنان مسئلت و برای سایر بازماندگان صبر و اجر از درگاه ایزد منان خواستارم.

کد مطلب 5610266

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