به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله دژکام در این پیام بیان کرد: شهادت دو جوان ولایی و مجاهد فی سبیل الله و عروج الی الله آنان در راه اعتلای ایران اسلامی را به شما مردم عزیز بالاخص خانواده‌های آن به حق واصل شدگان تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

در ادامه این پیام آمده است: دشمن زبون و شکست خورده و اذناب ابتر آنان در منطقه با ایجاد اغتشاشات ساختگی و انجام برخی ترورهای کور قصد برهم زدن نظم عمومی و رسیدن به اهداف پلید استکبار خونخوار و امپریالیسم جنایتکار غرب را داشته ولی غافل از آنکه «و مکرو مکرالله والله خیرالماکرین»، درخت تناور نظام مقدس اسلامی ریشه در اعتقادات مردم داشته و با این خَس و خاشاک‌ها لرزه‌ای بر اندام آنکه نشأت گرفته از مکتب حسینی و پرچم هیهات من الذله اهل بیت عصمت و طهارت است نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: ضمن عرض تسلیت شهادت شهیدان هادی عرفانی نیا و نورالدین جنگجو و سایر شهدای این فتنه اخیر به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) رهبر معظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی و عموم مردم استان فارس و شهر بی رم و خانواده این عزیزان، علو درجات را برای آنان مسئلت و برای سایر بازماندگان صبر و اجر از درگاه ایزد منان خواستارم.