آیت الله سبحانی از آیت الله نوری همدانی عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید روز یکشنبه با حضور در بیت آیت الله نوری همدانی از این مرجع تقلید عیادت کرد.

برخی از شخصیت‌های حوزوی از جمله آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آیت‌الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری و آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی و آیا لله سید محمد یثربی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه نیز در دیدارهای جداگانه ای از این مرجع تقلید عیادت و برای ایشان آرزوی سلامتی کامل کردند.

آیت الله نوری همدانی روزهای گذشته جراحی مختصری در یکی از بیمارستان‌های تهران داشت و پس بهبود وضعیت جسمی از بیمارستان ترخیص و به قم بازگشت.