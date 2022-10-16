آخرین وضعیت فروش نفت در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد

مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۲۴ مهر ماه) کمیسیون انرژی مجلس، اظهار داشت: مدیرعامل شرکت ملی نفت به منظور بررسی آخرین وضعیت فروش نفت و توسعه میادین مشترک نفتی و گازی در این جلسه حضور یافت‌.

وی بیان کرد: در ابتدا وی گزارشی درباره وضعیت میادین مشترک نفتی و گازی و برنامه‌های توسعه و نگه‌داشت آن‌ها ارائه کرد. گزارش بعدی مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره وضعیت فروش نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای حاصل از آن بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق گزارش ارائه شده، اولویت وزارت نفت میادین غرب کارون و در جنوب نیز میادین مشترک با قطر و عربستان است اما در توسعه میادین از گذشته عقب ماندگی‌های وجود دارد.

شریعتی گفت: خوشبختانه همکاری‌های خوبی با کشورهای منطقه و روسیه برای توسعه این میادین صورت گرفته است و از میزان ۴۰ میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا شده با روس‌ها حدود ۴ میلیارد دلار آن قرارداد شده است و امیدواریم این قراردادها به جبران عقب‌ماندگی‌ها در توسعه میادین مشترک منجر شود.

وی تصریح کرد: درباره گزارش فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی هم باید گفت که با وجود مشکلات فراوان در این حوزه ناشی از تحریم و برخی مشکلات مانند شیوع بیماری کرونا، کرونا، اما در مجموع روند صادرات رضایت‌بخش است. البته باید تلاش بیشتری شود تا در پایان سال آنچه در قانون برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی آمده را محقق کنیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستور دیگر کمیسیون ارائه برنامه‌های صولت مرتضوی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که نمایندگان ضمن استماع این برنامه‌ها، نقطه نظرات خود را نیز بیان کردند.