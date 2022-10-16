امضای تفاهم نامه سه جانبه تکمیل طرح انتقال برق اسمالون - مروست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساخت معادن توسط ایمیدرو انجام می‌شود و از مجموع یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی سرمایه گذاری در این طرح، میزان سرمایه گذاری ایمیدرو ۵۰۰ میلیارد ریال است.

براساس این گزارش؛ مشارکت مالی ایمیدرو در این طرح، مرتبط با بند چهارم مصوبات سفر رئیس جمهور به استان یزد انجام می‌شود.

گفتنی است؛ طرح ایجاد بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (تحت پوشش ایمیدرو) عهده دار برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح خواهد بود.