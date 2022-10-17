بهزاد نجف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت کرونا در استان قزوین اظهار کرد: تا زمانی که شیوه نامه بهداشتی و واکسیناسیون به خوبی اجرا نشود نمی‌توان گفت بیماری کرونا خاتمه یافته است چنانچه روند بیماری هم‌اکنون نیز نوسان دارد.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: طبق اعلام وضعیت رنگ‌بندی کرونایی تعدادی از شهرستان‌ها که به رنگ آبی بودند اکنون در وضعیت زرد قرار گرفتند.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت رنگ‌بندی کرونایی در شهرستان البرز آبی و در سایر شهرستان‌ها زرد است.

این مسئول با بیان اینکه آمار واکسیناسیون روزانه عدد دو رقمی است و اصلاً مناسب نیست ابراز کرد: آمار بستری فعلی ۸۳ مورد، بستری جدید ۳۶ مورد، ابتلاء قطعی ۱مورد، بیمار بدحال ۴مورد و تعداد ترخیص ۱۷ مورد طی ۲۴ ساعت گذشته به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد آمار فوتی صفر است تصریح کرد: میزان بستری فعلی، بستری جدید و ابتلاء قطعی روندی افزایشی داشته است.

این مسئول در پایان گفت: توصیه ما به دانش‌آموزان و دانشجویان رعایت پروتکل‌های بهداشتی و واکسیناسیون است و از محصلین می‌خواهیم در صورتی مشاهده علائم بیماری به پزشک مراجعه کنند.