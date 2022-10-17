سرخس به کانون‌ فوق بحرانی گرد و غبار تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در نهمین جلسه ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تسریع در آماده سازی خاکپوش (مالچ) های دوستدار محیط زیست در کشور، اظهار کرد: در گذشته خاکپوش‌های نفتی برای تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش بادی مورد استفاده قرار می‌گرفت که گرچه کارآیی داشت اما مضرات زیست محیطی آن بالا بود.

وی افزود: در سال‌های اخیر بحث تولید خاکپوش‌های دوستدار محیط زیست توسط شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است که می‌بایست هرچه سریع‌تر این کار به انجام برسد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اولویت بالای استفاده از خاکپوش‌های دوستدار محیط زیست برای تثبیت خاک و مدیریت پدیده گرد و غبار، خواستار برنامه ریزی برای استفاده از این خاکپوش‌ها در سطوح گسترده‌تری شد.

سلاجقه با بیان اینکه منطقه سرخس در حال حاضر به یکی از کانون‌های فوق بحرانی گرد و غبار تبدیل شده است، بر لزوم توجه بیشتر به این منطقه برای اجرای برنامه‌های تثبیت خاک و مقابله با بیان‌زایی تاکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: برای آن که اثربخشی پروژه‌های در دست اجرا افزایش بیاید، عامل زمان بسیار تعیین کننده است و می‌بایست اعتبارات هم به موقع در اختیار این پروژه‌ها قرار بگیرد.

وی با انتقاد از عقب ماندگی برنامه‌های بیابان‌زدایی، تصریح کرد: باید سطح اجرای برنامه‌های بیابان‌زدایی از ۳۰۰ هزار هکتار در سال به یک میلیون هکتار در سال افزایش یابد تا عقب ماندگی‌ها در این زمینه جبران شود.

سلاجقه خاطرنشان کرد: هم صندوق ملی محیط زیست و هم صندوق منطقه‌ای که به منظور مدیریت پدیده گرد و غبار در حال شکل گیری است، پشتیبان این طرح خواهند بود. ضمن اینکه می‌بایست از ظرفیت‌های مدیریت بحران کشور هم استفاده کرد.

وی در عین حال بر توجه به طرح احیای دریاچه ارومیه و جلوگیری از گسترش کانون مولد گرد و غبار در این منطقه تاکید کرد.

معاون رئیس جمهور افزود: حتماً در کنار عملیات میدانی باید ظرفیت‌های اثربخشی ایستگاه‌های سنجش هم دیده شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه پروژه‌های بیابان‌زدایی باید اقتصادی و اشتغال آفرین باشند، ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان را در تحقق این هدف بسیار مؤثر عنوان کرد.

سلاجقه در پایان گفت: ستاد ملی گرد و غبار تاکنون اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است که می‌بایست با جهاد تبیین و بهره گیری از ظرفیت‌های صدا و سیما این دستاوردها را به اطلاع جامعه رساند.