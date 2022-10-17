اخطار به دانشجویان در صورت تداوم رفتارهای خارج از ادب و اخلاق

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در اطلاعیه ای خطاب به دانشجویان تاکید کرد؛ با توجه به گذشت بیش از چهار هفته از آغاز نیمسال تحصیلی جدید، ضمن احترام به نظرات عموم دانشجویان، به اطلاع می‌رساند مدیریت دانشگاه در رعایت مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاه مسئولیت سنگینی برعهده دارد و فارغ از هرگونه جهت گیری موظف به حفظ شئون آموزشی، پژوهشی و حقوق عموم دانشجویان است.

لذا، موکداً ضمن تذکر به دانشجویانی که به هر نحو موجب اخلال در امور جاری دانشگاه می‌شوند و یا در موارد معدود برخوردهایی خارج از چهارچوب اخلاق و ادب در توقف فعالیت‌های جاری دانشگاه داشته‌اند، یادآوری می‌کند در صورت تداوم این رفتارها علیرغم میل باطنی از ظرفیت‌های قانونی کمیته انضباطی دانشگاه استفاده خواهد شد.

بدون تردید دانشگاه، از برگزاری برنامه‌های مختلف ذیل مقررات دانشگاه کاملا استقبال می‌کند.