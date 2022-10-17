  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۹:۳۰

دانشگاه خواجه نصیر اعلام کرد؛

اخطار به دانشجویان در صورت تداوم رفتارهای خارج از ادب و اخلاق

اخطار به دانشجویان در صورت تداوم رفتارهای خارج از ادب و اخلاق

دانشگاه خواجه نصیر اعلام کرد: در صورت تداوم رفتارهای خارج از ادب و اخلاق دانشجویان، علیرغم میل باطنی از ظرفیت‌های قانونی کمیته انضباطی دانشگاه استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در اطلاعیه ای خطاب به دانشجویان تاکید کرد؛ با توجه به گذشت بیش از چهار هفته از آغاز نیمسال تحصیلی جدید، ضمن احترام به نظرات عموم دانشجویان، به اطلاع می‌رساند مدیریت دانشگاه در رعایت مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاه مسئولیت سنگینی برعهده دارد و فارغ از هرگونه جهت گیری موظف به حفظ شئون آموزشی، پژوهشی و حقوق عموم دانشجویان است.

لذا، موکداً ضمن تذکر به دانشجویانی که به هر نحو موجب اخلال در امور جاری دانشگاه می‌شوند و یا در موارد معدود برخوردهایی خارج از چهارچوب اخلاق و ادب در توقف فعالیت‌های جاری دانشگاه داشته‌اند، یادآوری می‌کند در صورت تداوم این رفتارها علیرغم میل باطنی از ظرفیت‌های قانونی کمیته انضباطی دانشگاه استفاده خواهد شد.

بدون تردید دانشگاه، از برگزاری برنامه‌های مختلف ذیل مقررات دانشگاه کاملا استقبال می‌کند.

کد مطلب 5610574
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها