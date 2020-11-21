برپایی ویژه برنامه های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ویژه برنامه‌هایی از سوی آستان مقدس حضرتش برگزار شد.

در شب میلاد مراسم ویژه ای با حضور سخنرانان و قاریان بدون حضور جمعیت و درب‌های بسته به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط حمید شاکرنژاد از قاریان بین المللی قرآن کریم آغاز و در ادامه، زیارت نامه حضرت عبدالعظیم (ع) با نوای حاج سید کریم موسوی قرائت شد.

همچنین در این ویژه برنامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی به ایراد سخنانی پیرامون شخصیت و جایگاه والای حضرت عبدالعظیم (ع) نزد اهل بیت علیهم السلام و محمدرضا غلامرضازاده به مدیحه سرایی و محمد علی بیابانی نیز به شعرخوانی در این مرام پرداخته شد.

گل آرایی و آذین بندی حرم با دسته‌های گل

گل آرایی و آراستگی حرم با انواع و اقسام از گل‌ها از دیگر فعالیت‌های این آستان بوده است.

دیدار جمعی از خادمین مرقد امامزاده صالح (ع)

جمعی از خادمین حرم امامزاده صالح (ع) به نمایندگی از سوی تولیت محترم آن آستان مقدس، حضرت حجت الاسلام و المسلمین بی آزار، در شب میلاد مسعود حضرت عبدالعظیم (ع) در این بارگاه ملکوتی حضور یافته و ضمن زیارت امامزادگان والامقام، با معاون فرهنگی و روابط عمومی آستان مقدس نیز دیدار کردند.

در این دیدار عباس سلیمی، معاون فرهنگی و روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، ضمن عرض تبریک ایام میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، خوش آمدگویی و ابلاغ سلام آیت الله محمدی ری شهری، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) و همچنین تشکر از حضور آقایان، بیان داشت: شایسته است خادمین بقاع متبرکه قدر و منزلت جایگاه خدمت به خاندان آل الله علیهم السلام را که خداوند به ایشان اعطا کرده بدانند و سعی بر آن داشته باشند که این لطف الهی را حفظ و ارتقا دهند، در این راستا لازم است همه ما در زمینه تهدیب نفس خود و تکریم زائرین محترم کوشا بوده و پاسدار حرمت این ذوات مقدسه باشیم.

در پایان این دیدار، خادمین حرم مطهر امامزاده صالح (ع) از تعدادی از خادمین بارگاه ملکوتی حضرت سیدالکریم (ع) با شاخه‌های گل و هدایای اهدایی حجت الاسلام و المسلمین بی آزار، تقدیر کردند.

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