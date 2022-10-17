اعلام شرایط واگذاری مدارس وابسته غیر دولتی تا پایان ماه آینده

احمد محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که وزارت آموزش و پرورش چه اقدام جدیدی در راستای مردمی سازی نظام آموزش کشور انجام داده است؛ گفت: بحث مردمی سازی که در سند تحول وجود دارد با مشارکت دیگران انجام می‌شود قرار است که با همکاری یا مشارکت دولت و تأسیس مدرسه شکل بگیرد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: بخشی از این موضوع از طریق مشارکت با نهادهای دیگر و در راستای مدارس وابسته شکل می‌گیرد؛ که این نوع مدارس به دو صورت مدارس وابسته دولتی و غیردولتی تقسیم می‌شوند. غیر از مدارس وابسته غیردولتی، مدارس مشارکتی هم اجرا شده است که وابسته به دستگاه‌های دیگر است.

وی آغاز به کار مدارس وقفی را یکی از از نمونه‌های مدارس مشارکتی عنوان کرد و افزود: ما با سازمان اوقاف در قالب آموزشگاه علوم قرآنی تفاهم نامه‌ای امضا کردیم که مدارس وابسته غیر دولتی را از همین امسال راه اندازی نمائیم؛ مدارس وابسته غیردولتی در راستای تفاهم‌نامه انجام خواهد شد.

محمودزاده با بیان اینکه در حال طراحی آئین نامه اجرایی مردمی سازی مدارس وابسته غیر دولتی هستیم؛ گفت: بر اساس این آئین نامه، نحوه اداره مدرسه و جزئیات آن مشخص خواهد شد؛ در حقیقت با این آئین نامه بین آموزش و پرورش تقسیم کار صورت می‌گیرد. حتماً امسال تا پایان این ماه یا ماه آینده این نتیجه مردم سازی مشخص خواهد شد.

وقف می‌تواند بستری برای مردمی سازی خدمات دولت و آموزش و پرورش باشد

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به اینکه زمینه همکاری با واقفین و گروه‌های جهادی را ما باید در آموزش و پرورش هماهنگ و فراهم کنیم؛ گفت: به همین خاطر هم در شورای نظارت مصوبه‌ای در این خصوص داشتیم که نحوه تأسیس مدارس وقفی چگونه باشد؛ به تازگی یکی از این مدارس را در خوی افتتاح کردیم.

وی ادامه داد: در شورای عالی آموزش و پرورش هم آئین نامه اصلاحی در حال تدوین است و قرار است امسال به اتمام برسد و می‌تواند مبنای خوبی برای این موضوع باشد. به نظرم موضوع وقف می‌تواند بستری برای مردمی سازی خدمات دولت و آموزش و پرورش باشد.

محمودزاده با بیان اینکه نظیر سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی هم مدارس صدرا را دارند؛ گفت: از این نظر می‌توان بر همکاری مؤثر برای راه اندازی مدارس مشارکتی و وابسته تاکید کرد؛ حتی در برخی کارخانه‌جات ما مدارس وابسته را داریم. نمونه‌هایی از هر رو مدرسه در کشور آغاز به کار کرده اند اما نیاز داریم این مدارس رونق بیشتری بگیرند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی افزود: مدارس وابسته هم به صورت دولتی و هم به صورت غیر دولتی اداره می‌شوند که ما به این مدارس هم می‌توانیم معلم به آنها بدهیم و هم تجهیزات و امکانات آموزشی را در اختیار آنان قرار دهیم. اعطای مجوزهای لازم برای فعالیت به مدارس مشارکتی هم از دیگر اقدامات ما در این زمین است. با دانشگاه سما و حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی با مؤسسه راهیان کوثر و تعاونی‌ها همکاری‌هایی را آغاز کردیم.