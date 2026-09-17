سرانه فضای آموزشی آذربایجان غربی ۱.۴۰ متر پایینتر از میانگین کشور

علی اکبر صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سرانه فضای آموزشی استان اظهار کرد: میانگین سرانه آموزشی استان حدود ۴ مترمربع است، در حالی که میانگین کشوری به ۵ مترمربع رسیده و ما حدود یک متر و ۴۰ سانتی‌متر عقب‌تر هستیم.

وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در برخی شهرهای استان ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها مانند پیرانشهر این سرانه حدود ۳ و نیم مترمربع است و تراکم دانش‌آموزی و کلاس‌های پرجمعیت در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در خصوص نهضت مدرسه سازی در استان ادامه داد: در طرح نهضت توسعه مدرسه‌سازی، یک هزار و ۶۰۰ کلاس درس در قالب ۲۹۱ پروژه تعریف شده و پیشرفت کلی این پروژه‌ها بالای ۶۵ درصد است.

صمیمی خاطرنشان کرد: از مهر سال گذشته تا مهر امسال، ۱۰۵ پروژه در قالب ۶۰۰ کلاس درس از سوی اداره کل نوسازی تحویل آموزش و پرورش شده است و در هفته دولت نیز ۱۷ پروژه با ۷۰ کلاس درس افتتاح شد و در هفته دفاع مقدس نیز حدود ۳۰ کلاس درس دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

ثبت نام ۷۴۵ هزار دانش‌ آموز آذربایجان غربی برای سال تحصیلی جدید

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از ثبت‌ نام حدود ۷۴۵ هزار دانش‌آموز برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: جمعیت دانش‌آموزی استان امسال حدود ۱۲ هزار نفر رشد کرده است.

وی اظهار کرد: تاکنون در مدارس دولتی حدود ۶۰۲ هزار نفر، در مدارس غیردولتی حدود ۸۲ هزار نفر و در بخش بزرگسالان به‌صورت متفرقه حدود ۲۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

صمیمی مجموع دانش‌آموزان استان در سال تحصیلی جدید را حدود ۷۴۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: امسال حدود ۱۲ هزار نفر به تعداد دانش‌ آموزان اضافه شده و ورودی‌ها رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنین شمار عوامل انسانی شاغل در نظام تعلیم و تربیت استان را حدود ۴۵ هزار نفر شامل معلم، دبیر، مدیر و عوامل اجرایی عنوان کرد.

فعالیت ۱۶۰ مدرسه کانکسی در آذربایجان غربی

صمیمی گفت: حدود ۱۰۰ مدرسه کانکسی زیر ۱۰ نفر و حدود ۶۰ مدرسه کانکسی بالای ۱۰ نفر داریم که برخی از آن‌ها دو کانکس بوده و مدرسه فیزیکی ندارند.

وی اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد این مدارس ساخته شده و ۱۰ درصد باقی‌ مانده نیز در مراحل نهایی است، همچنین ۱۷ مدرسه سنگی با وضعیت نامناسب در شمال استان شناسایی شده که با کمک سپاه و بنیاد برکت ساماندهی خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به نزدیکی بازگشایی مدارس تصریح کرد: کمتر از یک هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده و مدارس از اول مهرماه به‌صورت حضوری فعالیت خود را آغاز می‌کنند و آموزش در استان طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده پیش خواهد رفت.