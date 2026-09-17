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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

برای دیدار با ازبکستان و روسیه؛

قلعه نویی ۱۸ بازیکن داخلی را به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت کرد

قلعه نویی ۱۸ بازیکن داخلی را به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال، ۱۸ بازیکن داخلی موردنظرش برای حضور در اردوی آماده سازی این تیم را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی، ١٨ بازیکن شاغل در لیگ برتر برای حضور در اردوی پیش‌رو و دیدار برابر ازبکستان و روسیه به تیم ملی فراخوانده شدند.

علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، محمد نادری، احسان حاج صفی، شجاع خلیل‌زاده، محمد مهدی زارع، عارف آغاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، رامین رضاییان، آریا یوسفی، میلاد سورگی، عارف حاجی عیدی، امید نورافکن، مهدی لیموچی، مهدی محبی و امیرحسین محمودی ١٨ بازیکنی هستند که باید فردا(جمعه ٢٧ شهریور) ساعت ١٣ با در دست داشتن گذرنامه، خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

اسامی بازیکنان حاضر در لیگ‌های خارجی هم متعاقباً اعلام خواهد شد و بازیکنان حاضر در تیم امید هم در فیفادی بعدی به تیم ملی دعوت خواهند شد.

تصاویر و خبر معرفی بازیکنان تیم ملی به کادر، در خروجی‌های فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6949865

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
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      پاسخ
      تیم قلعه نویی همانی است که دربازی با ژاپن در جام قبلی آسیا ۲بر ۱ برنده شده. قلعه نویی نه خودش به جوانگرایی اعتقاد دارد و نه بازیکنان مورد علاقه و پا به سن گذاشته او که بالای سی سال دارند و همه کاره تیم هستند به او اجازه چنین اقدامی را خواهند داد.

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