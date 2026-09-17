ضبط مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رضا نوروزی اظهار کرد: با معرفی متسابقان منتخب استان قزوین، ضبط مرحله مقدماتی کشوری چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ شهریورماه به میزبانی ادارات کل اوقاف و امور خیریه استانها انجام میشود.
وی افزود: در این مرحله، ۵۵۳ متسابق زن و مرد در رشتههای آوایی انفرادی شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل و ۲۰ جزء، دعاخوانی و اذان در رده سنی بالای ۱۸ سال و قرائت تحقیق، حفظ کل و ۲۰ جزء در رده سنی زیر ۱۸ سال شرکت دارند.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین ادامه داد: همچنین طی این دو روز، آثار ۴۵ گروه مدیحهسرایی و همخوانی قرآن کریم در بخش آقایان و ۲۴ گروه مدیحهسرایی و همخوانی قرآن کریم در بخش بانوان ضبط خواهد شد.
نوروزی با اشاره به استقبال از این دوره از مسابقات گفت: پس از انتشار فراخوان چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، بیش از ۶۷ هزار نفر در بخشهای مختلف این دوره ثبتنام کردند و مراحل شهرستانی و استانی مسابقات طی ماههای گذشته برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: داوری آثار ضبطشده این مرحله در هفته نخست مهرماه در مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه انجام میشود و پذیرفتهشدگان نهایی برای حضور در مرحله نهایی کشوری معرفی خواهند شد.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف قزوین گفت: مرحله نهایی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اواخر آبان و اوایل آذرماه به میزبانی زاهدان برگزار میشود.
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