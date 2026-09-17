۷ دستگاه ماینر قاچاق در قزوین ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی اظهار کرد: پرونده نگهداری هفت دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قزوین رسیدگی شد.

وی افزود: این تجهیزات در بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی از یک منزل مسکونی کشف و توقیف و پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین ادامه داد: با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی محرز تشخیص داده شد و شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر ضبط هفت دستگاه ماینر کشف‌شده، متخلفان را به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رزاقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.