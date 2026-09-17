فلاحتی: ۱۲۲ مترمربع از اراضی بیستون رفع تصرف شد

محمدحسین فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای حکم قضایی رفع تصرف ۱۲۲ مترمربع از اراضی ملی در پناهگاه حیات‌وحش بیستون خبر داد و اظهار کرد: این حکم در روستای شیرعلی شهرستان کرمانشاه اجرا و عرصه مورد تصرف به وضعیت سابق بازگردانده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه افزود: عملیات رفع تصرف امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ و در راستای اجرای حکم قضایی، در اراضی ملی واقع در محدوده پناهگاه حیات‌وحش بیستون انجام گرفت.

وی ادامه داد: اجرای این حکم با دستور قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه انجام شد و طی آن ۱۲۲ مترمربع از اراضی ملی که مورد تصرف قرار گرفته بود، از تصرف خارج و به وضع سابق اعاده شد.

فلاحتی با اشاره به نحوه اجرای حکم گفت: عملیات رفع تصرف با رضایت و همکاری متخلف انجام شد و عرصه مورد نظر در اختیار مجموعه مربوطه قرار گرفت.

وی صیانت از اراضی ملی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست را از وظایف مهم این مجموعه عنوان کرد و افزود: جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری این عرصه‌ها با جدیت دنبال می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از مسیر مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پناهگاه حیات‌وحش بیستون از مناطق ارزشمند طبیعی استان کرمانشاه به شمار می‌رود و حفاظت از عرصه‌های این منطقه با هدف صیانت از زیستگاه‌های طبیعی و حفظ تنوع زیستی در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست قرار دارد.