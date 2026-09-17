امام جمعه دشتی: احیای میراث تاریخی و توسعه گردشگری دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست صبح پنجشنبه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر، با اشاره به ظرفیتهای متنوع تاریخی، فرهنگی و مذهبی این شهرستان، بر ضرورت معرفی و بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها برای توسعه گردشگری و ایجاد فرصتهای شغلی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه گردشگری میتواند به یکی از محورهای مهم اشتغالزایی در شهرستان دشتی تبدیل شود، اظهار کرد: استفاده صحیح از ظرفیتهای گردشگری میتواند زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان، روستاییان، بانوان و فعالان حوزه صنایعدستی را فراهم کند.
امام جمعه دشتی همچنین بر ضرورت شناسایی، مرمت و صیانت از آثار تاریخی و جلوگیری از تخریب این بناها تأکید کرد و خواستار توجه جدی به آثاری همچون قلعه خورموج، عمارت شیرینه و دیگر بناهای تاریخی شهرستان شد.
وی پیشنهاد کرد برخی بناهای تاریخی شهرستان با حفظ اصالت و معماری، به مراکز فرهنگی و گردشگری و همچنین محل عرضه صنایعدستی تبدیل شوند تا ضمن حفاظت از این آثار، زمینه استفاده اقتصادی و فرهنگی از آنها نیز فراهم شود.
ظرفیتهای مذهبی و فرهنگی دشتی در مسیر گردشگری
حجتالاسلام زاهددوست با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند مذهبی و فرهنگی دشتی، بر معرفی مساجد تاریخی، بقاع متبرکه، آیینهای سنتی و دیگر جاذبههای فرهنگی و مذهبی شهرستان به گردشگران تأکید کرد.
وی همچنین حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی شهرستان و فراهم کردن زمینه عرضه و معرفی محصولات بومی را ضروری دانست و پیشنهاد کرد بازارچه دائمی یا فصلی صنایعدستی در خورموج ایجاد شود و در ایام نوروز و مناسبتهای گردشگری نیز فضای مناسبی برای عرضه تولیدات شهرستان اختصاص یابد.
امام جمعه دشتی توسعه زیرساختهای مورد نیاز گردشگران را نیز از الزامات رونق گردشگری شهرستان دانست و گفت: نصب تابلوهای معرفی جاذبههای تاریخی و گردشگری، مشخص کردن مسیرهای گردشگری و بهبود دسترسی به اماکن و آثار تاریخی میتواند زمینه حضور بیشتر گردشگران در شهرستان را فراهم کند.
معرفی مفاخر و شهدای دشتی به نسل جوان
وی با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی شهرستان دشتی، بر ضرورت معرفی و نکوداشت علما، مفاخر و مشاهیر این منطقه تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به شخصیتهایی همچون مرحوم آیتالله سیدعلینقی حسینی دشتی و دیگر چهرههای برجسته علمی، فرهنگی و دینی شهرستان شد.
حجتالاسلام زاهددوست همچنین بر ضرورت معرفی مکانهای مرتبط با شهدای جنگ رمضان و شهدای عشایر به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی شهرستان تأکید کرد و گفت: این ظرفیتهای ارزشمند و معنوی باید به نسل جوان و گردشگران معرفی شود.
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