تحویل ۱۰۰۰ واکسن آنفلوانزا به مراکز درمانی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا صالح مقدم اظهار کرد: هزار واکسن آنفلوانزا برای تزریق به گروه‌های هدف به مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحویل داده شد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: این واکسن‌ها از نوع ایرانی و هلندی به بیمارستان‌های امام رضا (ع)، قائم (عج)، شهید کامیاب، طالقانی، دکتر شیخ، شریعتی و اکبر و برخی از بیمارستان‌های شبکه‌های تابعه دانشگاه تحویل داده شده است.

وی گفت: برای دریافت تست رپید از افراد علامت دار بیش از چهار هزار تست رپید نیز در اختیار بیمارستان‌ها قرار گرفته است که در مدت ۳۰ دقیقه ابتلاء یا مبتلا شدن را تشخیص می‌دهد.

صالح مقدم افزود: دریافت واکسن بهترین و مؤثرترین راه پیشگیری از عوارض و خطرناشی از بیماری آنفلوانزاست و بیش از ۸۰ سال است که از واکسن آنفلوانزا برای پیشگیری و کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری استفاده می‌شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: واکسیناسیون علیه آنفلوانزا به طور مؤثری از بستری شدن مجدد، مراجعات سرپایی و آمار بستری شدن در بیمارستان به علت بیماری جلوگیری می‌کند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها، احتمال بستری شدن در بخش‌های مراقبت ویژه افرادی که واکسن آنفلوانزا را دریافت کرده اند صفر است و مدت بستری شدن بطور میانگین ۴ روز کمتر است.