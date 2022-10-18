به گزارش خبرنگار مهر، براساس قوانین تأمین اجتماعی افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه خود را به سازمان پرداخته باشند، می‌توان تقاضای مستمری بازنشستگی کنند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور (۱.۵) سال محاسبه خواهد شد.

همچنین در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سن مقرر با کمتر از (۲۰) سال سابقه خدمت دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور شوند با تائید کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.

همچنین اخیراً نیز موضوع نحوه بازنشستگی شاغلین کادر درمان در مشاغل سخت و زیان آور در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه مطرح و با توجه به بررسی‌های انجام شده به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

با عنایت به مفاد ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ۱ ماده ۶۴ آئین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۶۷، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کادر درمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی، شامل پست‌های: پرستار، سرپرستار، مترون بیمارستان، آزمایشگاه، بهیار، اتاق عمل، بهدار و هوشبری، با شرط داشتن ۲۵ سال سابقه قابل قبول که حداقل ۲۰ سال آن را در مشاغل سخت و زیان‌آور خدمت نموده باشند، می‌توانند بر اساس درخواست کتبی خود و با حداکثر ۵ سال ارفاق سنوات، بازنشسته شوند.

داشتن ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه که حد اقل ۲۰ سال آن در مشاغل ذکر شده باشد، مشمول این بخشنامه می‌باشد.

چنانچه فاصله بین پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت اتفاق افتاده باشد متناوب محسوب شده و فرد بیمه شده باید ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد تا مشمول بهره مندی از بازنشستگی در مشاغل سخت شود.