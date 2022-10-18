تفاهم نامه تبیان و فناپ با هدف توسعه مرکز داده تبیان منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با حضور آقایان دکتر کاظمی مدیرعامل مؤسسه تبیان، مهندس خوشرفتار مدیرعامل و دکتر صفدریان مدیر توسعه کسب و کار از شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تبیان همچنین دکتر ایزدیار مدیرعامل، مهندس سخاییان مدیر واحد کسب و کار مرکز داده، مهندس رضاپناه معاون توسعه بازار از طرف شرکت فناپ زیرساخت در مؤسسه تبیان برگزار شد.

گفتنی است در پایان این جلسه مؤسسه تبیان و شرکت فناپ زیرساخت، قرارداد اجرای طرح توسعه مرکز داده تبیان را امضا کردند.

طبق این قرارداد طرفین در راستای توسعه زیرساختی مرکز داده تبیان و همچنین گسترش خدمات و سرویس‌های ارائه شده در آن همکاری و مشارکت خواهند کرد که ثمره آن طی ماه‌های آتی به مشتریان و متقاضیان خدمات مرکز داده تبیان ارائه خواهد شد.