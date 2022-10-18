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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۹:۴۵

تفاهم نامه تبیان و فناپ با هدف توسعه مرکز داده تبیان منعقد شد

تفاهم نامه تبیان و فناپ با هدف توسعه مرکز داده تبیان منعقد شد

مدیران مؤسسه تبیان و شرکت فناپ زیرساخت، جهت امضای قراردادی با هدف توسعه مرکز داده تبیان طی نشستی گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با حضور آقایان دکتر کاظمی مدیرعامل مؤسسه تبیان، مهندس خوشرفتار مدیرعامل و دکتر صفدریان مدیر توسعه کسب و کار از شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تبیان همچنین دکتر ایزدیار مدیرعامل، مهندس سخاییان مدیر واحد کسب و کار مرکز داده، مهندس رضاپناه معاون توسعه بازار از طرف شرکت فناپ زیرساخت در مؤسسه تبیان برگزار شد.

گفتنی است در پایان این جلسه مؤسسه تبیان و شرکت فناپ زیرساخت، قرارداد اجرای طرح توسعه مرکز داده تبیان را امضا کردند.

طبق این قرارداد طرفین در راستای توسعه زیرساختی مرکز داده تبیان و همچنین گسترش خدمات و سرویس‌های ارائه شده در آن همکاری و مشارکت خواهند کرد که ثمره آن طی ماه‌های آتی به مشتریان و متقاضیان خدمات مرکز داده تبیان ارائه خواهد شد.

کد مطلب 5610925
مهتاب چابوک

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