افزایش همکاری با همسایگان راهبرد ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در ادامه برنامه‌های سفر خود به قطر در دیدار با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر این کشورگسترش روزافزون همکاری‌های تهران – دوحه در زمینه‌های مختلف را ضروری دانست و گفت: با توجه به دستور آیت الله رئیسی برای اجرای کامل توافقات دو جانبه، هیچ محدودیتی برای افزایش روابط با قطر وجود ندارد.

وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور خاطرنشان کرد: زمینه‌های فراوانی برای توسعه چشمگیر تجارت بین ایران و قطر در بخش‌های مختلف باید فعال و برخی موانع موجود برطرف شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با آرزوی برگزاری موفق جام جهانی ۲۰۲۲ توسط قطر گفت: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی هر نوع کمک به دوستان قطری برای برگزاری این رویداد مهم را دارد.

رضایی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و افزایش مناسبات و همکاری‌های راهبردی با کشورهای همسایه به ویژه قطر آمادگی کامل دارد.

«شیخ تمیم بن حمد خلیفه آل ثانی» امیر قطر نیز در این دیدار بر لزوم توسعه روابط ایران و قطر در همه عرصه‌ها تاکید و تصریح کرد: گسترش و افزایش روابط تجاری و اقتصادی دوحه-تهران با توجه به اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیار مهم است.

امیر قطر افزود: باید تلاش کنیم همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف توسعه یابد.