ضرورت توجه به نوآوری های فرهنگی و نرم در اقتصاد دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، روح الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست با دبیر و مدیران ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، با تأکید بر توجه به جایگاه واقعی فناوری‌های نرم و صنایع خلاق، در اقتصاد، اشتغال و اقتدار کشور گفت: بر اساس تعریف‌ها، مبتنی بودن بر فناوری پیچیده و اثربخشی نوآورانه، دانش‌بنیان است و محصول دانش‌بنیان، در اقتدار و اقتصاد کشور باید اثرگذار باشد. در دوره ای، تمرکزها صرفاً روی محصولات با فناوری‌پایه و پیچیدگی‌های فناورانه بود اما امروز حوزه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق نقش و جایگاه راهبردی خود را در توسعه اقتصادها یافته است. توجه به نوآوری‌های فرهنگی و نرم، ضرورتی در اقتصاد دانش‌بنیان است که صنایع خلاق بر همین اساس باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی با اشاره به جلوه‌گری علوم انسانی و هنر در ابعاد مختلف فناوری‌های نرم و صنایع خلاق گفت: در حوزه‌های گوناگون صنایع خلاق همچون صنایع دستی، میراث فرهنگی، گردشگری، چاپ و نشر، بازی، انیمیشن، تولید محتوا، نوآوری‌های اجتماعی و بسیاری از بخش‌های دیگر، نقش آفرینی علوم انسانی و هنر را شاهد هستیم.

دهقانی فیروزآبادی، ضمن خداقوت و قدردانی از فعالیت‌های انجام شده در ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، با بیان این‌که حوزه های علوم انسانی و هنر در فناوری‌نرم و صنایع خلاق نقشی پررنگ ایفا می‌کند ادامه داد: در حوزه صنایع خلاق در بخش‌هایی که ممکن است فناوری پیچیده و خاصی در میان نباشد اما اثری از خلاقیت دیده می‌شود که عمدتاً نقش علوم انسانی و هنر در این حوزه پررنگ و کلیدی است.

وی با اشاره به نقش صنایع خلاق و فناوری‌های نرم در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان عنوان کرد: اکثر اقتصادهای دنیا را فناوری‌های نرم وصنایع خلاق به پیش می‌برند و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته به این حوزه اختصاص دارد. اگر به دنبال تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی هستیم، باید به دنبال توسعه بازار محور فناوری‌های نرم و صنایع خلاق باشیم، چراکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته محور و اساس پیشرفت و تولید ناخالص ملی همین صنایع خلاق و فناوری های نرم هستند.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حوزه‌های علوم انسانی و هنر در قالب فناوری‌های نرم و صنایع خلاق، نه تنها حوزه‌هایی تجملاتی نیست بلکه در اقتصاد نقشی راهبردی داشته و و ثروت آفرین است، تأکید کرد: حوزه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق دارای ارزش و جایگاهی راهبردی برابر با دانش‌بنیان‌ها است و برای حوزه صنایع خلاق، می‌باید جایگاهی هم‌راستا با شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف و پیاده‌سازی شود و من این کار را می‌کنم.

وی با تاکید بر تمرکز بر کیفیت و محتوای شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق به عنوان راهبر و پیشتاز در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: باید با رویکردی کلان‌نگر، شرکت‌های یکه‌تاز و پیش‌برنده سایر شرکت‌ها در حوزه صنایع خلاق تعریف شود که در کنار این شرکت‌ها، ده‌ها شرکت و صدها محصول تولید و شبکه‌ای از تولیدات صنایع خلاق و فرهنگی شکل بگیرد. انتظار جامعه از زیست‌بوم صنایع خلاق و فرهنگی، تحول‌ آفرینی و نوآوری‌های اثرگذار در اقتصاد، اشتغال و متن زندگی جامعه است.