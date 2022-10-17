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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۰

در حمایت از اغتشاش‌گران؛

اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرد

اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرد

وزیر خارجه سوئد امروز با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل از وضع تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در حمایت از اغتشاش‌گران خبر داد.

به گزارش حبرگزاری مهر، «آن لینده» وزیر خارجه سوئد امروز دوشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد که وزیران خارجه ٢٧ کشور اروپایی تحریم های جدیدی را به بهانه مسائل حقوق بشری علیه ایران وضع کردند.

وزیر خارجه سوئد با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل نوشت: وزرای خارجه کشورهای اروپائی وضعیت جدی در ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وی در این توئیت با مداخله در امور داخلی ایران، تحریم های وضع شده امروز را «تحریم های هدفمند» و علیه آنچه وی «نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران» مدعی شد، توصیف کرد.

بر این اساس، ۱۱ فرد و ۴ نهاد ایرانی در لیست تحریم های بروکسل قرار گرفتند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعلام کرد: در مجموع، تا کنون اتحادیه اروپا ۹۷ فرد و ۸ نهاد در ایران را در ارتباط با موضوعات حقوق بشری تحریم کرده است.

بر اساس اعلام رسانه ها، وزیر ارتباطات ایران، پلیس امنیت اخلاقی و بخش سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تصمیم بروکسل لحاظ شده اند.

بر این اساس، دارایی افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و از سفر به قلمرو اتحادیه اروپا منع شده‌ اند.

پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات فرانسوی علیه کشورمان گفت: با توجه به اظهارات مقامات فرانسوی، رئیس جمهور این کشور و نوع رفتار و مواضعی که در خصوص تحولات داخلی ایران اتخاذ کردند و همچنین نوع رویکردی که پیش از این در قبال تحولات و اعتراضات داخلی در فرانسه و در قبال انتصابات کارگری اخیری که در این کشور افتاد و مواضع و رویکرد مقامات فرانسوی در این رابطه، به نظر می‌رسد همانطور که اروپایی‌ها تروریسم را به بد و خوب تقسیم می‌کنند، در این زمینه نیز اغتشاش را به خوب و بد تقسیم می‌کنند.

وی افزود: اگر اغتشاشات در ایران باشد، این اغتشاش خوب است، اما اگر در اروپا رخ دهد به اغتشاش بد می‌گویند و مقامات امنیتی با آن برخورد می‌کنند.

کنعانی تصریح کرد: دولت ایران، دولت مسئولیت پذیری است و این را در عمل اثبات کرد. دولت ایران، دولتی است که به نگاه شهروندان احترام می‌گذارد و در دوره چهار ساله با رأی مردم انتخاب می‌شود و به امنیت شهروندان توجه دارد.

کد مطلب 5611053

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    نظرات

    • پری IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 1
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      لطفاً به وزارت خارجه این حرفو برسونید که با دفاع افتضاحشون از مواضعمون در دو ماه اخیر تحریم‌بارونمون کردن: اولاً ما سلاحی به روسیه نفرستادیم، ثانیاً پهپاد موشک نیست، ثالثاً حتی اگر موشک هم فرض بشه، کروزه و نه بالستیک. بنابراین ناقض برجام نیست که فرانسه و حالا انگلیس به قصد اسنپ‌بک مدعی‌اش شدن.
    • علی IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 0
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      اگرمسئولین ما دراروپا اندوخته ای دارند بلوکه کنید نوش جانتان
    • IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      2 2
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      روابط ایران با این 27 کشور های اروپایی که مملکت بزرگ ایران با قدمت 2500سال پیشینه دارد را تحریم کرد این روابط را باید قطع کرد برای این که قدرت و عظمت ایران رو دست کم نگیرند
    • ابراهیم عیازی IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 2
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      اروباه کم کم چهره واقعی خود را نشان می دهد, فقط تعجب من این است. بی حیایی تا کی.خسته نمی شن.آمریکا بشت همه این سناریو هاست.خسته نباشید از این حرکت انتحاری
    • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      ما رابطه با شیاطین را میخواهیم چه کنیم
    • Farhad US ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 1
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      آقایان مسول مردان تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی ایران بعد از این همه بی حرمتی و تحریمها و اغتشاشات در کشور آیا باز از مذاکرات دم میزنید؟ لعنت خدا به هرچه نفوذی و خیانتکار در هسته و بدنه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
    • IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 1
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      باید بینی اروپایی‌ها را به خاک مالید. زمستان سرد در راه است. عجب! از طرفی خود را به بهانه حقوق بشر طرفدار مردم ایران معرفی می کنند و از طرف دیگر تحریمها را جهت فشار به مردم اعمال می کنند. واقعا احمقند. دارند به شعور مردم ایران هم توهین می کنند.
    • IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      وقتی نهادی است که به عقاید و نطرات دیگران توهین می کند و به خاطر عقاید و نظراتشان رد صلاحیت می کند و فقط خودش را قابل احترام و دارای صلاحیت می داند نتیجه این می شود ضعیف شدن کشور

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