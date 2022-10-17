به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در پایان نشست شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به تحریم های وضع شده علیه ایران به بهانه مسائل حقوق بشری اشاره کرد و با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل خواستار توقف برخورد تهران با اغتشاش گران شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ادعای واهی استفاده پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه در جنگ اوکراین هم مدعی شد: ما استفاده از پهپادها را به دقت دنبال می کنیم. در حال جمع آوری شواهد هستیم و با ابزارهایی که در اختیار داریم آماده واکنش خواهیم بود.

«جوزف بورل» در ادامه اضافه کرد که ایران این ادعا را قویاً رد کرده است؛ اما اعضای اتحادیه اروپا در نشست امروز خواستار جمع آوری شواهد هستند و این کار جریان دارد.

«آن لینده» وزیر خارجه سوئد ساعاتی پیش در پیامی توئیتری اعلام کرد که وزیران خارجه ٢٧ کشور اروپایی تحریم های جدیدی را به بهانه مسائل حقوق بشری علیه ایران وضع کردند.

وی در این توئیت با مداخله در امور داخلی ایران، تحریم های وضع شده امروز را «تحریم های هدفمند» و علیه آنچه وی «نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران» مدعی شد، توصیف کرد.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعلام کرد: در مجموع، تا کنون اتحادیه اروپا ۹۷ فرد و ۸ نهاد در ایران را در ارتباط با موضوعات حقوق بشری تحریم کرده است.

بر اساس اعلام رسانه‌ها، وزیر ارتباطات ایران، پلیس امنیت اخلاقی و بخش سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تصمیم بروکسل لحاظ شده‌اند.

بر این اساس، دارایی افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و از سفر به قلمرو اتحادیه اروپا منع شده‌اند.

پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات فرانسوی علیه کشورمان گفت: با توجه به اظهارات مقامات فرانسوی، رئیس جمهور این کشور و نوع رفتار و مواضعی که در خصوص تحولات داخلی ایران اتخاذ کردند و همچنین نوع رویکردی که پیش از این در قبال تحولات و اعتراضات داخلی در فرانسه و در قبال انتصابات کارگری اخیری که در این کشور افتاد و مواضع و رویکرد مقامات فرانسوی در این رابطه، به نظر می‌رسد همانطور که اروپایی‌ها تروریسم را به بد و خوب تقسیم می‌کنند، در این زمینه نیز اغتشاش را به خوب و بد تقسیم می‌کنند.

وی افزود: اگر اغتشاشات در ایران باشد، این اغتشاش خوب است، اما اگر در اروپا رخ دهد به اغتشاش بد می‌گویند و مقامات امنیتی با آن برخورد می‌کنند.

کنعانی تصریح کرد: دولت ایران، دولت مسئولیت پذیری است و این را در عمل اثبات کرد. دولت ایران، دولتی است که به نگاه شهروندان احترام می‌گذارد و در دوره چهار ساله با رأی مردم انتخاب می‌شود و به امنیت شهروندان توجه دارد.