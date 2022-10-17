  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۱۵

جدیدترین موضع‌گیری «جوزف بورل» درباره ایران

جدیدترین موضع‌گیری «جوزف بورل» درباره ایران

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به موضع گیری درباره ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در پایان نشست شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به تحریم های وضع شده علیه ایران به بهانه مسائل حقوق بشری اشاره کرد و با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل خواستار توقف برخورد تهران با اغتشاش گران شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ادعای واهی استفاده پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه در جنگ اوکراین هم مدعی شد: ما استفاده از پهپادها را به دقت دنبال می کنیم. در حال جمع آوری شواهد هستیم و با ابزارهایی که در اختیار داریم آماده واکنش خواهیم بود.

«جوزف بورل» در ادامه اضافه کرد که ایران این ادعا را قویاً رد کرده است؛ اما اعضای اتحادیه اروپا در نشست امروز خواستار جمع آوری شواهد هستند و این کار جریان دارد.

«آن لینده» وزیر خارجه سوئد ساعاتی پیش در پیامی توئیتری اعلام کرد که وزیران خارجه ٢٧ کشور اروپایی تحریم های جدیدی را به بهانه مسائل حقوق بشری علیه ایران وضع کردند.

وی در این توئیت با مداخله در امور داخلی ایران، تحریم های وضع شده امروز را «تحریم های هدفمند» و علیه آنچه وی «نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران» مدعی شد، توصیف کرد.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعلام کرد: در مجموع، تا کنون اتحادیه اروپا ۹۷ فرد و ۸ نهاد در ایران را در ارتباط با موضوعات حقوق بشری تحریم کرده است.

بر اساس اعلام رسانه‌ها، وزیر ارتباطات ایران، پلیس امنیت اخلاقی و بخش سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تصمیم بروکسل لحاظ شده‌اند.

بر این اساس، دارایی افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و از سفر به قلمرو اتحادیه اروپا منع شده‌اند.

پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات فرانسوی علیه کشورمان گفت: با توجه به اظهارات مقامات فرانسوی، رئیس جمهور این کشور و نوع رفتار و مواضعی که در خصوص تحولات داخلی ایران اتخاذ کردند و همچنین نوع رویکردی که پیش از این در قبال تحولات و اعتراضات داخلی در فرانسه و در قبال انتصابات کارگری اخیری که در این کشور افتاد و مواضع و رویکرد مقامات فرانسوی در این رابطه، به نظر می‌رسد همانطور که اروپایی‌ها تروریسم را به بد و خوب تقسیم می‌کنند، در این زمینه نیز اغتشاش را به خوب و بد تقسیم می‌کنند.

وی افزود: اگر اغتشاشات در ایران باشد، این اغتشاش خوب است، اما اگر در اروپا رخ دهد به اغتشاش بد می‌گویند و مقامات امنیتی با آن برخورد می‌کنند.

کنعانی تصریح کرد: دولت ایران، دولت مسئولیت پذیری است و این را در عمل اثبات کرد. دولت ایران، دولتی است که به نگاه شهروندان احترام می‌گذارد و در دوره چهار ساله با رأی مردم انتخاب می‌شود و به امنیت شهروندان توجه دارد.

کد مطلب 5611163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حزب اللی IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      3 5
      پاسخ
      چرا اتحادیه اروپا فرانسه را تحریم نمیکند که ماموران فرانسوی تعداد زیادی را یا کشتند یا کورکردند ولی پلیس ایران که با اغتشاشگران برخورد اسلامی میکند را به بهانه های واهی تحریم میکند .
      • ایرانی JP ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        1 0
        به دلیل ایکه : ««« چاقو، دسته‌اش (دستۀ خودش) رو نمی بُره »»»!!!!
      • ایرانی JP ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        2 0
        به دلیل ایکه : ««« چاقو، دسته‌اش (دستۀ خودش) رو نمی بُره »»»!!!! و به بیانِ ساده‌تر: اینها همه از یک(جنس و) قماش هستند.
    • مجتبی IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      مردک اروپایی تروریست این غلطا به تو و امثال تو مربوط نمیشه که فضول میشید و در امورات دیگر کشورها دخالت میکنید.
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اینقدر رفتار اروپاییها تابلو هست که واقعا نیازی به هیچ تفسیر و تعبیر نداره ،خودشون اغتشاش درست میکنن بعد ازش حمایت میکنند ودر اخر هم تبدیل به پیراهن عثمان میکنندش تا تحریم کنند ،تحریم کنید مارا مطمبنا بیدار تر مبشویم ،احتمالا زمستان سرد امسال هم براتون جبرانش میکنیم
    • IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      به مسئول سیاست خارجی اروپا بفرمائید فرانسه هم تحریم کنید اخه تا کی مردم دروغ های شمارو باورکنند
    • IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      به مسئول سیاست خارجی اروپا بفرمائید فرانسه هم تحریم کنید اخه تا کی مردم دروغ های شمارو باورکنند
    • IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      2 0
      پاسخ
      لعنت خدا به اتحایه اروپا .تابودی اروپا و آمریکا انشاالله بسیار نزدیک است
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      دیگه کاملا مشهود ومبرهنه که این اعتشاشان برای این بود که باز هم تیران رو تحریم کنند وتوافق هسته ای رو به هم بزنن مهسا امینی وجوانان ایرانی کیلو چند از کی تا حالا اینا دلسوز جوانها شدن وگرنه تحریم برای اونها هم هست دیگه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها