سهم ایران از بازار غذای حلال هیچ است

به گزارش خبرنگار مهر، رشید عزیزپور شامگاه دوشنبه در آئین تقدیر از واحدهای نمونه صنایع غذایی و دارویی مازندران با بیان اینکه در بازار غذایی یک تریلیون دلار ظرفیت وجود دارد، گفت: در حاضر حاضر سهم ما از این بازار هیچ است و سهمی نداریم.

وی با اشاره به درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده روی محصولات گفت: برخی معتقد هستند قیمت مصرف کننده نباید روی محصولات باشد زیرا در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

وی با بیان این در میوه فروشی‌ها روی هر محصولی باید قیمت وجود داشته باشد، افزود: در حوزه صنایع غذایی این مسئله نیز باید وجود داشته باشد و درج قیمت تولید و مصرف مسائلی را به وجود آورده است.

عزیزپور برچسب گذاری قیمت و لیبلینگ کالاهای صنایع غذایی را از دیگر موارد و دغدغه‌ها ذکر کرد و گفت: در هیچ جای دنیا این مسئله وجود ندارد و این موضوعاتی بوده که واحدهای تولیدی با آن روبرو هستند.

دبیرکل صنایع غذایی ایران به کاهش ۳۰ درصدی در تولید روغن اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ ارز و کاهش سرمایه درگردش سبب شده تا در تولید دیگر محصولات هم روند کاهشی را شاهد باشیم.

وی با اشاره به تهیه سند جامع غذا و مدیریت یکپارچه صنعت غذا یا سند غذا از مزرعه تا سفره در دستگاه‌های مختلف این تعدد سندها را راهکار اساسی برای حل مشکلات ندانست.