  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۸

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی:

۱۰ قبضه سلاح غیرمجاز در میاندوآب کشف شد

۱۰ قبضه سلاح غیرمجاز در میاندوآب کشف شد

ارومیه - فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف ۷ قبضه سلاح جنگی و ۳ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در عملیات اطلاعاتی مأموران انتظامی شهرستان میاندوآب، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه افزود: مأموران انتظامی شهرستان میاندوآب از فعالیت فردی در خصوص انتقال محموله‌ای از سلاح‌های جنگی و شکاری به وسیله یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به داخل استان مطلع شده و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از اینکه با رصد هوشمندانه خود، مسیر تردد خودروی متهم را در ایستگاه بازرسی شهید محمد نژاد شناسایی و با اخذ دستور از مرجع قضائی، طی یک عملیات منسجم و هماهنگ؛ سواری پژو پارس را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی به کشف ۷ قبضه سلاح جنگی و ۳ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در بازرسی از خودروی مذکور اشاره کرد و ادامه داد: در این عملیات ۱ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سردار جهانبخش بر عزم راسخ پلیس در برخورد با قاچاقچیان سلاح‌های غیر مجاز که زمینه ساز ناامنی در جامعه و سلب آسایش مردم می‌شوند تأکید و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه اقدامی در این رابطه بلافاصله مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5611230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها