۱۰ قبضه سلاح غیرمجاز در میاندوآب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه افزود: مأموران انتظامی شهرستان میاندوآب از فعالیت فردی در خصوص انتقال محموله‌ای از سلاح‌های جنگی و شکاری به وسیله یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به داخل استان مطلع شده و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از اینکه با رصد هوشمندانه خود، مسیر تردد خودروی متهم را در ایستگاه بازرسی شهید محمد نژاد شناسایی و با اخذ دستور از مرجع قضائی، طی یک عملیات منسجم و هماهنگ؛ سواری پژو پارس را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی به کشف ۷ قبضه سلاح جنگی و ۳ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در بازرسی از خودروی مذکور اشاره کرد و ادامه داد: در این عملیات ۱ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سردار جهانبخش بر عزم راسخ پلیس در برخورد با قاچاقچیان سلاح‌های غیر مجاز که زمینه ساز ناامنی در جامعه و سلب آسایش مردم می‌شوند تأکید و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه اقدامی در این رابطه بلافاصله مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.