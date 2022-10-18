تحقق «جهاد تبیین» نیازمند تشکل های با بصیرت و آگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری دوشنبه شب در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و جمعی از دانشجویان جدید الورود این دانشگاه، ضمن تاکید بر اهمیت تشکل‌ها در تبیین و پیشبرد اهداف متعالی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: هیچ کار اساسی و بنیادی موفق در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مگر در سایه یک تشکل قوی و یک جمع مؤمن انقلابی به تمام معنا، اتفاق نمی‌افتد.

وی تصریح کرد: خاصیت اول یک تشکل این است که خود، عضو را تربیت می‌کند و رشد و معرفت می‌دهد و نحوه مدیریت کار جمعی، گذشت و ایثار را به فرد آموزش می‌دهد که بسیار حائز اهمیت است. در دنیای امروز، هیچ کاری بدون تشکل پیش نمی‌رود، نه فقط کارهای سیاسی و فرهنگی، حتی امور اقتصادی نیز بدون وجود تشکل‌ها پیش نمی‌رود، موفق ترین بنگاهای اقتصادی در سطح بین الملل، آن‌هایی هستند که یک تشکل موفق را دارا هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: یک انسان هرچقدر هم فرهیخته و اهل مطالعه باشد و صاحب ایده، انگیزه، جسارت و قوت باشد اما اگر به تنهایی وارد یک عرصه شود، توفیق چندانی نخواهد داشت اما اگر این فرد در قالب یک تشکیلات منظم و قاعده مند فعالیت کند، موفقیت‌های بی شماری کسب خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، خواص به دو جبهه تقسیم بندی می‌شوند؛ خواصِ جبهه‌ی حق و خواص جبهه‌ی باطل. عموماً در جوامع یکی از این دو جبهه که متشکل‌تر و سازمان یافته تر است قدرت را در دست دارد. اگر روزی در یک جامعه خواص اهل حق، اهمال کنند، آن زمان است که باطل، قدرت می‌گیرد، اگر حضرت اباعبداالله الحسین علیه السلام در کربلا مظلومانه به شهادت می‌رسد، بخش اول گناه مربوط به خواص اهل حق است که به موقع وارد عرصه نشدند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی گفت: تشکل سیاسی موفق یعنی جمعی از نخبگان و خواص که گرد هم آمده اند و روز به روز بر معرفت، رشد علمی، رشد شناختی، زمان شناسی، دشمن شناسی و آگاهی سیاسی خودشان می‌افزایند، دارای بصیرت هستند و با ایثار و جان فشانی از جبهه حق در برابر دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب، صیانت می‌کنند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت به روز بودن تشکل‌ها گفت: یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار در بالندگی یک جامعه این است که تشکل‌های آن از نظر کمی و کیفی رشدیافته باشند و همواره در جهت ارتقای دانش و آگاهی خود گام بردارند. مطالعه تاریخ معاصر کشور یک امر مهم و ضروری برای تشکل‌های سیاسی و فرهنگی است، انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین انقلاب مردمی جهان، یک انقلاب کاملاً الهی برای آرمان‌های الهی بشریت بدون لحاظ مرزهای جغرافیایی است. برای دفاع و بسط و گسترش این آرمان‌ها نیاز به تقویت بنیه معنوی و اعتقادی تشکل‌ها و مطالعه، آگاهی و یک کار معرفتی قوی و مستمر است که لازم است در رأس برنامه‌های تشکل‌ها قرار بگیرد.

تولیت حرم مطهر ضمن تاکید بر اهمیت توجه به «جهاد تبیین» توسط تشکل‌ها در جهت خنثی کردن تهدیدات دشمن، گفت: «جهاد تبیین» موضوعی است که بارها در بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مورد تأکید و اشاره قرار گرفته، «جهاد تبیین» یک فریضه‌ی قطعی و یک فریضه فوری است و هر کسی که می‌تواند باید اقدام کند «جهاد تبیین» واجب عینی است و همه باید پای کار بیایند اما برای اینکه عملیاتی و اثرگذار باشد، باید در قالب تشکل‌های روزآمد، با بصیرت و آگاه صورت پذیرد.