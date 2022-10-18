استفاده از ظرفیت نخبگان شهر شیراز در مرکز پژوهش های شورای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نصیری در حاشیه نشست اعضای هیئت امنای مرکز پژوهش‌های شورا با اشاره به اهداف و مأموریت‌های این مرکز در زمینه تفکر راهبردی و آینده پژوهی در شورای شهر با استفاده از نظر نخبگان، متخصصین، کارشناسان و بهره مندی از نظریه‌های مشورتی و تجربیات، گفت: افزایش اثر بخشی فرایندهای سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارزیابی تصمیم‌های شورا و جهت دهی و انسجام بخشی به فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با مدیریت شهری با همین رویکرد به جد دنبال خواهد شد.

وی از ایجاد فضای کرسی آزاد اندیشی در حوزه‌های تخصصی مدیریت شهری و تقویت حرکت‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های قبلی سخن گفت و اظهار داشت: شورا و مرکز پژوهش‌ها ذاتاً سیاسی نیست و به عنوان یک فضای مشورتی تخصصی درب آن به روی همه باز است.

وی تصریح کرد: در مرکز پژوهش‌های شورا از فضای نخبگانی مجموعه شهرداری و دانش و تجربیات خارج از این مجموعه به دور از هرگونه نگاه سلیقه‌ای استفاده خواهیم کرد.

نصیری تشکیل میزهای تخصصی با رویکرد مدیریت شهری با هدف تأمین خوراک برای کمیسیون‌های تخصصی شورا را از دیگر راهبردهای این مرکز عنوان کرد و گفت: به دنبال این هستیم که خروجی طرح‌ها و عملکرد این مرکز منتج به افزایش بهره وری و کیفیت و کاهش هزینه‌های مدیریت شهری گردد.

رئیس کمیته هوشمند سازی شورای اسلامی شهر شیراز از لزوم راه اندازی کانون ارزیابی ایرانیان در حوزه مدیریتی سخن گفت و اظهار داشت: انتخاب مدیران می‌بایست بر اساس یک سری شاخص‌ها و صلاحیت‌ها و فارغ از هرگونه وابستگی و ارتباطات باشد.

وی تصریح کرد: در مرکز پژوهش‌ها باید تمام رویکردها و راهبردهای مرتبط با مدیریت شهری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

نصیری افزود: این مرکز جای اعمال سلیقه نیست و باید نگاه کارشناسی و تخصصی بر آن حاکم گردد. این عضو شورا تأکید کرد: مرکز پژوهش‌ها با انجام مطالعات دقیق و ارائه راهکارهای راهبردی باید خطای احتمالی در پروژه‌ها را از بین ببرد یا آن را کاهش دهد.

وی در خصوص نحوه استفاده و بهره مندی از نظر نخبگان و کارشناسان گفت: به طرق و روش‌های مختلف دعوت را انجام خواهیم داد.

وی یادآور شد: خروجی بررسی طرح‌ها و ارائه پیشنهادات باید در راستای مدیریت بهینه شهری باشد. نصیری در پایان، راه اندازی بانک اطلاعاتی تخصصی، ایجاد مراکز اسناد علمی و گردآوری نظرات محققان و پژوهشگران را از دیگر رویکرهای این مرکز برشمرد.