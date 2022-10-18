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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۳

توسط نشر کرگدن؛

«رام کردن سرمایه‌داری: به روایت مدرسه دوباتن» منتشر شد

«رام کردن سرمایه‌داری: به روایت مدرسه دوباتن» منتشر شد

«رام کردن سرمایه‌داری: به روایت مدرسه دوباتن» با ترجمه کاوه بهبهانی توسط نشر کرگدن منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر کرگدن کتاب «رام کردن سرمایه‌داری: به روایت مدرسه دوباتن» را با ترجمه کاوه بهبهانی را در ۳۰۸ صفحه قطع پالتویی و بهای ۱۲۰ هزار تومان منتشر کرد. این کتاب از تولیدات مدرسه زندگی آلن دوباتن است.

امروزه تقریباً هر اقتصادی در جهان بر پایه سرمایه‌داری سامان یافته است. اما درعین‌حال، تقریباً همه‌جا با ناامیدی و ناکامی و بدگمانی از سرمایه‌داری یاد می‌کنند. جالب اینکه هیچ‌کدام از این نقدها تازه نیستند و از همان آغاز سرمایه‌داری مثل سایه دنبالش بوده‌اند.

سرمایه‌داری بارآوری شگفت‌آوری دارد، اما دو عیب بزرگ هم در آن هست: اول اینکه سرمایه‌داری به‌طور نظام‌مند مستعدِ نادیده گرفتن رنج کارگران است، مگر اینکه مرتب جلویش را بگیرند که چنین نکند. دوم اینکه ثروت شرکت‌ها اغلب از عرضه کالاهایی می‌آید که آدمی به آنها نیاز واقعی ندارد. چالش آینده در این است که چطور می‌توان از شیوه‌های انسانی و با رفتار درست با مردم و کره زمین پول درآورد و، همچنین، چطور می‌شود از فعالیت‌هایی پول درآورد که به اهداف والاتر آدمیان می‌پردازند. این کتاب به بررسی سرمایه‌داری و سود و زیان‌هایش برای جوامع انسانی می‌پردازد.

کد مطلب 5611437

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