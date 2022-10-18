رزمایش ایمنی مقابله زلزله در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار داشت: امدادگران، نجاتگران و مربیان اقدام به برگزاری رزمایش ایمنی در برابر زلزله در افزون‌بر ۳۰۰ خانه هلال در سراسر استان کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه هفته جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی از ۲۱ مهر ماه آغاز شده است، ادامه داد: آموزش لازم در موضوع مواجهه با خطر زلزله در این رزمایش داده می‌شود و امید است با برگزاری این زمایش‌ها و با پیشبرد برنامه‌های آموزشی جمعیت بتوان میزان تاب‌آوری و ایمنی جامعه برای مواجهه با حوادث را بیش از گذشته افزایش داد.

وی اضافه کرد: جمعیت هلال احمر آموزش آحاد جامعه را به عنوان یکی از وظایف اصلی در دستور کار خود دارد و در زمینه‌های مختلف حوزه مدیریت بحران، بخش‌های مختلف جامعه را با برنامه ریزی، آموزش می‌دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان افزود: خانه‌های هلال از بسترهای مهم آموزشی جمعیت هلال احمر بوده و می‌طلبد اعضای خانه‌های هلال که معمولا در مناطق سخت گذر و روستاها ساکن هستند را بیشتر آموزش داد.

سلحشور تصریح کرد: گسترش و توسعه آموزش و افزایش آگاهی جامعه در حوزه مدیریت بحران و مقابله با حوادث و سوانح می تواند آثار مخرب را کاهش داده و خطرهای ناشی از حوادث را تا میزان قابل توجهی پایین آورد.