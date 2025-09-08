  1. استانها
برگزاری دوره بازآموزی پاسخ به سوانح ویژه مربیان هلال احمر هرمزگان

بندرعباس-مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان از برگزاری دوره بازآموزی پاسخ به سوانح ویژه مربیان هلال احمر این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور در مراسم آغاز دوره آموزشی بازآموزی پاسخ به سوانح ملی ویژه مربیان این جمعیت، با تبریک ایام فرخنده میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، گفت: فرصت‌های آموزشی، بخشی از عمر کوتاه ماست. آن‌ها را از دست ندهید و به‌خوبی از آن‌ها بهره‌مند شوید و توجه داشته باشید که استفاده شایسته از فرصت‌ها، سرمایه‌گذاری برای آینده است.

وی با اشاره بر اهمیت نقش امدادگران در بحران‌ها و سوانح طبیعی، گفت: امدادگران همواره در صف اول مقابله با حوادث قرار دارند و نقش حیاتی در کاهش آسیب‌های ناشی از بحران‌ها ایفا می‌کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با تاکید به نقش کلیدی و بی‌بدیل امدادگران در پوشش حوادث و پاسخ مؤثر به بحران‌ها، افزود: برگزاری چنین دوره‌هایی از نیازهای جدی سازمان است و گامی مهم در جهت رفع نواقص احتمالی و ارتقای توانمندی نیروها محسوب می‌شود.

سلحشور با اشاره به حضور جانانه نیروهای هلال احمر در جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: در آن بحران، امدادگران ما جان بر کف ایستادند و پنج شهید تقدیم کردند. به این ایثارگری می‌بالیم و افتخار می‌کنیم. این حوادث برای ما درس‌های بزرگی داشت.

