به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، غلامرضا حيدري كرد زنگنه امروز در اولين همايش ملي مديريت و رهبري سازماني گفت : درحال حاضر يك عزم سياسي دركشور ايجاد شده كه از سرمايه گذاري كشور حمايت شود و خصوصي سازي نيز سرعت گيرد .

وي با تاكيد بر اينكه تنها شركت‌هاي سود ده در طرح سهام عدالت جاي مي گيرند، تصريح كرد : انحلال و تسويه شركت‌هاي زيان ده اعلام شده و ما به دنبال انحلال اين شركت ها هستيم، زيرا هيچ كس حاضر به خريد آنها نيست و حتي دولت براي فروش آنها بايد يك مبلغي نيز به خريداران علاوه بر شركت مورد نظر پرداخت كند .

وي طرح سهام عدالت را يك تجربه جديد براي خصوصي سازي كشور دانست و گفت : طي 15 سال گذشته 3 هزار و 141 ميليارد تومان در كشور خصوصي سازي انجام شده است .

مدير عامل سازمان خصوصي سازي عنوان كرد : سازمان خصوصي سازي داراي اختيارات قانوني بعد از واگذاري سهام و حتي اخراج كارگران شركتهاي واگذار شده نيست .

وي تاكيد كرد : سهام عدالت باعث تسريع در روند خصوصي سازي كشور ، افزايش ثروت و درآمد خانوارهاي كم درآمد ، كاهش فساد ، كاهش اندازه دولت و گسترش بخش تعاون كشور مي شود .

حيدري كرد زنگنه جديد بودن بازار سرمايه كشور ، ضعف بازارهاي مالي و پس انداز ملي به علت پايين بودن سطح درآمد خانوارها ، عدم دسترسي آسان به بازارهاي سرمايه ، نوسان شديد قيمت ها در بورس و نبود فرهنگ سهامداري را از موانع اجراي خصوصي در كشور عنوان كرد .

وي ادامه داد : مردم آنقدر دولت را دوست دارند كه حاضرند با درآمد 100 هزارتومان براي دولت كار كنند و حتي با درآمد 500 هزارتومان براي بخش خصوصي كار نكنند البته يكي از اين دلايل كه مردم تمايل به كاركردن در بخش هاي دولتي را دارند احساس امنيت شغلي است .

وي تصريح كرد : استفاده از روش هاي تركيبي و تمام روش هاي خصوصي سازي از مهمترين برنامه هاي اين شركت محسوب مي شود .

به گفته كرد زنگنه ، واگذاري مديريت ، انحلال و ادغام بنگاه‌هاي دولتي ، استفاده از قراردادهاي BOT ، BOO و واگذاري سهام عدالت از طريق بورس نيز از روش ها ديگر خصوصي سازي است كه در آينده مورد استفاده قرار مي گيرد .

وي همچنين افزايش رشد اقتصادي ، افزايش رقابت پذيري و مشاركت بخش خصوصي ، كاهش بار مالي دولت ، تقويت دولت در امور حاكميتي و ارتقا سطح زندگي افراد جامعه را نيز از اهداف خصوصي سازي براساس قوانين و چشم انداز نظام عنوان كرد .

كردزنگنه اظهارداشت : درحال حاضر 17 تا 18 روش براي خصوصي سازي در كشور وجود دارد كه در قانون 7 مورد براي خصوصي سازي پيشنهاد شده كه از جمله آنها واگذاري مديريت ، واگذاري مالكيت ، انحلال و ادغام شركت‌ها و واگذاري سهام به عموم مردم است كه از اين روش ها تنها 2 تا 3 روش را مورد استفاده قرار داده ايم .