۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۳۸

مدير عامل سازمان خصوصي سازي :

80 درصد اقتصاد ايران دولتي است/ شركت‌هاي دولتي زيان ده منحل مي‌شوند

مديرعامل سازمان خصوصي سازي گفت : حجم تصدي گري دولت از 60 درصد در زمان جنگ به 80 درصد در حال حاضر رسيده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، غلامرضا حيدري كرد زنگنه امروز در اولين همايش ملي مديريت و رهبري سازماني گفت : درحال حاضر يك عزم سياسي دركشور ايجاد شده كه از سرمايه گذاري كشور حمايت شود و خصوصي سازي نيز سرعت گيرد .

وي با تاكيد بر اينكه تنها شركت‌هاي سود ده در طرح سهام عدالت جاي مي گيرند، تصريح كرد : انحلال و تسويه شركت‌هاي زيان ده اعلام شده  و ما به دنبال انحلال اين شركت ها هستيم، زيرا هيچ كس حاضر به خريد آنها نيست و حتي دولت براي فروش آنها بايد يك مبلغي نيز به خريداران علاوه بر شركت مورد نظر پرداخت كند .

وي طرح سهام عدالت را يك تجربه جديد براي خصوصي سازي كشور دانست و گفت : طي 15 سال گذشته 3 هزار و 141 ميليارد تومان در كشور خصوصي سازي انجام شده است .

مدير عامل سازمان خصوصي سازي عنوان كرد : سازمان خصوصي سازي داراي اختيارات قانوني بعد از واگذاري سهام و حتي اخراج كارگران شركتهاي واگذار شده نيست .

وي تاكيد كرد : سهام عدالت باعث تسريع در روند خصوصي سازي كشور ، افزايش ثروت و درآمد خانوارهاي كم درآمد ، كاهش فساد ، كاهش اندازه دولت و گسترش بخش تعاون كشور مي شود .

حيدري كرد زنگنه جديد بودن بازار سرمايه كشور ، ضعف بازارهاي مالي و پس انداز ملي به علت پايين بودن سطح درآمد خانوارها ، عدم دسترسي آسان به بازارهاي سرمايه ، نوسان شديد قيمت ها در بورس و نبود فرهنگ سهامداري را از موانع اجراي خصوصي در كشور عنوان كرد .

وي ادامه داد : مردم آنقدر دولت را دوست دارند كه حاضرند با درآمد 100 هزارتومان براي دولت كار كنند و حتي با درآمد 500 هزارتومان براي بخش خصوصي كار نكنند البته يكي از اين دلايل كه مردم تمايل به كاركردن در بخش هاي دولتي را دارند احساس امنيت شغلي است .

وي تصريح كرد : استفاده از روش هاي تركيبي و تمام روش هاي خصوصي سازي از مهمترين برنامه هاي اين شركت محسوب مي شود .

به گفته كرد زنگنه ، واگذاري مديريت ، انحلال و ادغام بنگاه‌هاي دولتي ، استفاده از قراردادهاي BOT ، BOO و واگذاري سهام عدالت از طريق بورس نيز از روش ها ديگر خصوصي سازي است كه در آينده مورد استفاده قرار مي گيرد .

وي همچنين افزايش رشد اقتصادي ، افزايش رقابت پذيري و مشاركت بخش خصوصي ، كاهش بار مالي دولت ، تقويت دولت در امور حاكميتي و ارتقا سطح زندگي افراد جامعه را نيز از اهداف خصوصي سازي براساس قوانين و چشم انداز نظام عنوان كرد .

كردزنگنه اظهارداشت : درحال حاضر 17 تا 18 روش براي خصوصي سازي در كشور وجود دارد كه در قانون 7 مورد براي خصوصي سازي پيشنهاد شده كه از جمله آنها واگذاري مديريت ، واگذاري مالكيت ، انحلال و ادغام شركت‌ها و واگذاري سهام به عموم مردم است كه از اين روش ها تنها 2 تا 3 روش را مورد استفاده قرار داده ايم .

