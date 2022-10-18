۵۱۵ هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی گزارش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، به منظور اجرا نمودن دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر اصلاحی مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم و جز ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اطلاعات تکمیلی و به روز شده دریافتی از وزارت راه و شهرسازی دریافت شده از درگاه سامانه املاک و اسکان کشور تعداد ۵۱۵ هزار و ۴۹۳ واحد مسکونی خالی شناسایی و اعلام شده است.

مالیات موضوع بند مذکور بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبات مالیات واحدهای مسکونی خالی مورخه ششم مهرماه سال ۱۴۰۰ محاسبه و مراتب از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به مالکان واحدهای مسکونی خالی اعلام شده است.

با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی امکان عدم پذیرش مالیات اعلام شده به دلیل عدم خالی بودن واحد مسکونی و یا عدم مالکیت و سایر موارد و هدایت اشخاص به درگاه سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی برای ثبت ویرایش و حذف اطلاعات تعبیه شده است تا پس از بررسی وزارت راه و شهرسازی متعاقباً موارد به این سازمان اعلام شود.

پس از دریافت اطلاعات تکمیلی از وزارت راه و شهرسازی بابت پالایش موارد عدم پذیرش سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ مطالبه و ابلاغ آن به مالکان واحدهای خالی اقدام خواهد نمود شایان ذکر است که در صورتی که برگه مطالبه صادر مورد پذیرش مالکان موصوف نباشد این اشخاص برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند نسبت به آن اعتراض نمایند تا اعتراض ایشان در مراجع دادرسی مالیاتی حسب مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.