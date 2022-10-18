۷۷ درصد مساحت اردبیل در حوزه آبریز ارس قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک خیاط رستمی پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی مشکلات آب استان اردبیل اظهار کرد: شرایط کنونی منابع و مصارف آب استان اردبیل ایجاب می‌کند تا تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار در اولویت اقدامات قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ۷۷ درصد از مساحت استان در حوزه ارس و ۳۳ درصد در حوزه سفیدرود قرار دارد.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: بر اساس مطالعات انجام شده کل مصرف آب آشامیدنی استان اردبیل در سال ۱۳۹۶ مقدار ۱۱۶ میلیون متر مکعب بوده که در حال حاضر مقدار قابل توجهی به آن افزوده شده است.

خیاط رستمی افزود: نیاز آب آشامیدنی استان اردبیل برای افق ۱۴۲۵ مقدار ۱۵۹ میلیون متر مکعب است که طبق برنامه تعیین شده این نیاز به صورت مرحله به مرحله با احداث سد و انتقال آب تأمین خواهد شد.

همچنین در این نشست رئیس حوزه آبریز سفیدرود بزرگ شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران نیز خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی این شرکت، مدیریت منابع آب و تأمین آب مطمئن و پایدار برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب در کشور است.

ارسلان هاشمی اضافه کرد: برای رسیدن به یک نتیجه واحد باید از بروز چند پاره‌گی در انجام مطالعات تأمین آب آشامیدنی برای افق بلند مدت جلوگیری شود.

وی بیان کرد: مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاران و ایجاد ظرفیت برای ورود بخش خصوصی از برنامه‌های دولت برای پیشبرد اهداف و عملیاتی‌سازی برنامه‌های مطالعاتی است.

رئیس حوزه آبریز سفیدرود بزرگ شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذار از راهبردهای اصلی برای عملیاتی‌سازی برنامه‌ها خواهد بود، اظهار کرد: استفاده از منابع بخش خصوصی، تسهیل و پیگیری صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از اولویت‌های اصلی شرکت‌های آب منطقه‌ای برای تأمین مالی پروژه‌های آبرسانی و تأمین آب است.