به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی صبح سه‌شنبه در نشست با اعضای شورای شهر عسلویه اظهار داشت: توسعه خدمات درمانی در جنوب استان بوشهر به عنوان یک اولویت بسیار مهم با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به فراهم شدن مقدمات راه اندازی بخش دیالیز در بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه بیان کرد: از سوی سازمان تأمین اجتماعی مجوز راه اندازی بخش دیالیز در بیمارستان عسلویه صادر شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در صورت همیاری و مشارکت مجموعه‌های وزارت نفت و بهداشت در استان راه اندازی این بخش در بیمارستان میسر خواهد شد.

اسماعیلی اظهار داشت: با توجه به ضرورت و نیاز مردم منطقه و رفاه حال آنان توسعه و گسترش خدمات بیمارستان عسلویه را به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی مدیریت درمان به جد دنبال می‌کنیم.

مدیر درمان تأمین اجتماعی بوشهر بیان داشت: در راستای توسعه خدمات بیمارستان عسلویه بخش‌های آی‌سی‌یو و سی‌سی‌یو آماده بهره برداری است و با جذب نیروی انسانی مورد نیاز به زودی راه اندازی می‌شود.

اسماعیلی همچنین در خصوص راه اندازی دندانپزشکی این مرکز درمانی گفت: مراحل تجهیز و آماده سازی و تأمین نیرو این بخش به پایان رسیده و در روزهای آتی واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) آماده ارائه خدمات به مراجعین خواهد بود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی بوشهر با اشاره به اینکه توسعه و ایجاد خدمات جدید در بیمارستان عسلویه ضرورت و نیاز مردم منطقه است گفت: تمام تلاش مجموعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان معطوف به گسترش خدمات این مرکز درمانی است و برای رسیدن به این مهم از همه ظرفیت‌های موجود استفاده می‌شود.