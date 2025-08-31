راه اندازی سی تی اسکن و دندانپزشکی بیمارستان برازجان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر صبح ییکشنبه در آئین راه‌اندازی این ۲ واحد خدمت رسانی گفت: با بهره برداری دستگاه سی تی اسکن بیمارستان مهر تعداد دستگاه‌های سی تی اسکن مراکز درمانی تأمین اجتماعی بوشهر به چهار عدد رسید.

سید حمید سیاسی نژاد افزود: این دستگاه سی تی اسکن از نوع ۳۲ اسلایس است و با صرف اعتبار ۴۷ میلیارد تومان خریداری‌، نصب و راه اندازی شده است. وی ادامه داد: با راه اندازی واحد دندانپزشکی بیمارستان مهر تعداد یونیت‌های فعال دندانپزشکی در ۱۱ مرکز درمانی تأمین اجتماعی استان به ۲۴ عدد رسید.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر اظهار کرد: با بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن و واحد دندانپزشکی بیمارستان مهر در حال حاضر در هر سه مرکز بستری تأمین اجتماعی استان خدمات سی تی اسکن و در همه مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان خدمات دندانپزشکی به مراجعین ارائه می‌شود.