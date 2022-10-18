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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰

رئیس کل دادگستری البرز:

۶۵ درصد بازداشت‌شدگان اغتشاشات البرز با قرار تأمین آزاد شدند

۶۵ درصد بازداشت‌شدگان اغتشاشات البرز با قرار تأمین آزاد شدند

کرج- رئیس کل دادگستری البرز گفت: تاکنون نزدیک به ۶۵ درصد دستگیرشدگان با قرار تامین آزاد شده‌اند و پرونده سایر بازداشت شدگان نیز در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی به همراه معاون نظارت بر زندان و اجرای احکام و تعدادی از دادستان‌های حوزه‌های قضائی دادگستری کل استان البرز با حضور در ندامتگاه مرکزی کرج و ندامتگاه فردیس از بند بازداشتی‌هایی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند بازدید و از نزدیک در جریان پرونده و رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح اقدامات انجام شده در این بازدید، با اشاره به اینکه وضعیت اکثریت بازداشتی‌ها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت، بیان کرد: با توجه به دستورات رئیس قوه قضائیه، وضعیت بازداشتی‌ها در دو وضعیت بی گناه یا کم گناه و افراد دارای اقدامات مجرمانه مورد بررسی قرار گرفت و به معاون پرونده‌های خاص دادگستری کل استان در خصوص رسیدگی دقیق و تفکیک متهمان بر این اساس مأموریت داده شد.

وی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۶۵ درصد دستگیرشدگان با قرار تأمین آزاد شده‌اند، گفت: پرونده سایر بازداشت شدگان نیز در حال بررسی است؛ البته اشخاصی که از عناصر اصلی و فعال اغتشاش بوده و یا پس از شفاف سازی موضوع و تبیین نقش دشمنان کشور در حوادث اخیر، تحت تأثیر فراخوان‌های معاندین و هم جهت با دشمن در اغتشاشات حضور فعال داشته و یا به مأموران حافظ نظم و امنیت در حین انجام وظیفه با سلاح سرد و گرم صدمه وارد کرده و یا اموال عمومی و خصوصی را تخریب کردند، به اتهام آنها در شعب ویژه دادگاه‌های استان رسیدگی و احکام قاطع، متناسب و بازدارنده صادر خواهد شد.

کد مطلب 5611617

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