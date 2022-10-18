اجرای طرح رایگان «زمستان ایمن» توسط آتش نشانی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد محمد هادی قانع با اشاره به اجرای طرح زمستان ایمن در شهر شیراز، گفت: یکی از موضوعاتی که در ایام سرد سال باعث بروز حوادث و اتفاقات ناگوار می‌شود، عدم رعایت نکات ایمنی بخصوص بازدید سالیانه از سیستم‌های سرمایشی، دودکش‌ها، شیلنگ‌های گاز و دیگر مباحث مشابه است، در همین راستا به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز طرح رایگان بازدید از دودکش‌های منازل مسکونی را از یکم تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ اجرا خواهد کرد.

وی در بیان جزئیات این طرح اظهار داشت: طرح بازدید رایگان از دودکش‌ها از یکم آبان ماه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز آغاز و طی آن و به درخواست شهروندان، با هدف پیشگیری از حوادث غیر قابل جبران فصل سرما به ویژه حوادث گاز گرفتگی، کارشناسان ایمنی و پیشگیری آتش نشانی به صورت رایگان از دودکش‌های منازل، شیراز بازدید می‌کنند.

آتش پاد قانع گفت: شهروندان می‌توانند با ارسال نشانی و تلفن همراه خود به سامانه ۳۰۰۰۴۵۴۵۰۱۲۵ به صورت رایگان در این طرح شرکت کنند. کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در اسرع وقت در مکان اعلام شده، حاضر می‌شوند و از دودکش‌ها بازدید می‌کنند.

وی افزود: این طرح تا پایان آبان در شیراز اجرا می‌شود و به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده‌های احتمالی، آتش نشان با لباس فرم آتش نشانی و معرفی نامه رسمی از سوی سازمان آتش نشانی به اماکن اعلام شده مراجعه خواهند کرد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز تاکید کرد: همشهریان برای اطمینان می‌توانند با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند و از صحت حضور کارشناسان مطلع شوند.