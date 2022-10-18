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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۲

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز اعلام کرد؛

اجرای طرح رایگان «زمستان ایمن» توسط آتش نشانی شیراز

اجرای طرح رایگان «زمستان ایمن» توسط آتش نشانی شیراز

شیراز - رئیس سازمان آتش نشانی شیراز از اجرای طرح رایگان «زمستان ایمن» با هدف پیشگیری از بروز مشکلات در سیستم های گرمایشی منازل در سطح شهر شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد محمد هادی قانع با اشاره به اجرای طرح زمستان ایمن در شهر شیراز، گفت: یکی از موضوعاتی که در ایام سرد سال باعث بروز حوادث و اتفاقات ناگوار می‌شود، عدم رعایت نکات ایمنی بخصوص بازدید سالیانه از سیستم‌های سرمایشی، دودکش‌ها، شیلنگ‌های گاز و دیگر مباحث مشابه است، در همین راستا به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز طرح رایگان بازدید از دودکش‌های منازل مسکونی را از یکم تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ اجرا خواهد کرد.

وی در بیان جزئیات این طرح اظهار داشت: طرح بازدید رایگان از دودکش‌ها از یکم آبان ماه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز آغاز و طی آن و به درخواست شهروندان، با هدف پیشگیری از حوادث غیر قابل جبران فصل سرما به ویژه حوادث گاز گرفتگی، کارشناسان ایمنی و پیشگیری آتش نشانی به صورت رایگان از دودکش‌های منازل، شیراز بازدید می‌کنند.

آتش پاد قانع گفت: شهروندان می‌توانند با ارسال نشانی و تلفن همراه خود به سامانه ۳۰۰۰۴۵۴۵۰۱۲۵ به صورت رایگان در این طرح شرکت کنند. کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در اسرع وقت در مکان اعلام شده، حاضر می‌شوند و از دودکش‌ها بازدید می‌کنند.

وی افزود: این طرح تا پایان آبان در شیراز اجرا می‌شود و به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده‌های احتمالی، آتش نشان با لباس فرم آتش نشانی و معرفی نامه رسمی از سوی سازمان آتش نشانی به اماکن اعلام شده مراجعه خواهند کرد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز تاکید کرد: همشهریان برای اطمینان می‌توانند با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند و از صحت حضور کارشناسان مطلع شوند.

کد مطلب 5611618

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