اپیدمی آنفلوانزا در راه است/امکان جهش کرونا در زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حمیدرضا جماعتی، با اشاره به برگزاری هفتاد و هفتمین جلسه کمیته علمی کشوری کرونا، اظهار داشت: در این نشست، آخرین وضعیت کرونا در جهان و ایران بررسی شد. در برخی کشورها مانند آمریکا، آلمان، سنگاپور، بنگلادش و هند، موارد ابتلاء به کرونا مقداری در حال افزایش و برخی واریانت های جدید، در حال شیوع است.

وی افزود: قبلاً در برخی از کشورها مانند آمریکا و آلمان، سویه BA4 شایع بود که امروزه در بسیاری از کشورها، BA5 جایگزین آن شده است. واریانت جدید BA۴.۶ در آمریکا افزایش یافته و حدود ۱۳.۶ موارد شناسایی شده مربوط به این زیرسویه جدید بوده است.

دبیر کمیته علمی کشوری خاطرنشان کرد: واریانت های جدید BF۷ و XBB به تازگی شناسایی شده به گونه‌ای که BF۷ در آمریکا و XBB در سنگاپور، بنگلادش و هند در حال افزایش است و برخی صاحب نظران معتقدند که با شناسایی این زیرسویه ها، کرونا به سمت SARS COVID تیپ یک یا سه می‌رود.

جماعتی با اشاره به شناسایی زیرسویه های جدید کرونا، یادآور شد: خوشبختانه به دلیل واکسیناسیون گسترده در اکثر کشورها به ویژه کشورهای آمریکا، سنگاپور، بنگلادش و هند علیرغم افزایش موارد اومیکرون، هنوز هم میزان مرگ و میر، کم است. به عنوان نمونه در سنگاپور، موارد جدید ابتلاء به کرونا، ۹ هزار نفر در یک روز بوده و میزان فوتی، ۲ نفر بوده است.

وی تصریح کرد: میزان وحشی گری و افزایش مرگ و میر واریانت ها و زیرسویه های جدید به دلیل سرایت زایی بالا، کاهش یافته و از سوی دیگر به دلیل ایمنی بدن مردم با ابتلاء به بیماری و واکسیناسیون، نیز مرگ و میر بیماران کووید ۱۹، کمتر شده است.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: با توجه به مطالعات و پیش بینی‌ها، امکان شیوع واریانت هایی مانند BQ۱، BQ۱.۱، BQ۱.۳ و XBB که به سرعت جهش پیدا می‌کنند، در فصل سرما و زمستان وجود دارد. این واریانت ها سرایت زایی بالا اما مرگ و میر بسیار کمی دارند. یکی از ویژگی‌های این زیرسویه ها این است که به رغم علائم کم و حتی بدون علامت بودن آنها، ممکن است عوارض و مشکلات قلبی، عروقی، گوارشی و استخوانی، عضلانی و دیابت بعد از ابتلاء به وجود آید.

جماعتی با بیان اینکه استقبال از واکسیناسیون در کشور مناسب بوده است، گفت: میزان تزریق نوبت سوم و یادآور واکسن کرونا در کشور ما در هفته‌های اخیر نسبت به روند جهانی، بهتر بوده است.

وی با اشاره به شروع فصل پاییز و بازگشایی مدارس، گفت: روند ابتلاء به آنفلوانزا در حال افزایش است. در روزهای گذشته، در بررسی ساده ای که بر روی ۱۰۰ نمونه آزمایشگاهی از بخش مراقبت‌های ویژه انجام شده بود، ۳۹ مورد ابتلاء به آنفلوانزا گزارش شده که این می‌تواند هشداری برای اپیدمی آنفلوانزا در هفته‌ها و ماه‌های آینده باشد.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا خاطرنشان کرد: توصیه ما در شرایط کنونی، تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در فضاهای مسقف، مکان‌های شلوغ، مراکز آموزشی و بخش حمل و نقل عمومی برای پیشگیری از ابتلاء به آنفلوانزا است. مهم‌ترین پروتکل بهداشتی در حال حاضر، استفاده از ماسک است اما شستشوی مداوم دست‌ها و رعایت فاصله فیزیکی نیز مهم است.

جماعتی با بیان اینکه تزریق واکسن آنفلوانزا تأثیر زیادی در کاهش بستری شدن در بیمارستان‌ها و مرگ و میر دارد، افزود: توصیه ما این است که کودکان، افراد با بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و افراد بالاتر از ۶۵ سال و نیز نیروهای بهداشتی و درمانی، واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

وی به تشابه علائم آنفلوانزا و کرونا در بیماران اشاره و تاکید کرد: توصیه ما این است که همکاران کادر درمانی پس از مشاهده علائم و برای تشخیص دقیق، حتماً تست‌های تشخیصی را تجویز و مشخص کنند که بیماری فرد، آنفلوانزا است یا کرونا چرا که درمان این دو بیماری، کاملاً با یکدیگر متفاوت است و در صورت گرفتاری شدید، نیازهای به درمان‌های اختصاصی دارد.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا یادآور شد: پزشکان و متخصصان توجه داشته باشند که از تجویز بی رویه آنتی بیوتیک ها به خصوص آزیترومایسین با توجه به فصل سرما و شیوع عفونت‌های ویروسی از جمله آنفلوانزا، خودداری کنند چون آنتی بیوتیک ها تأثیر به سزایی در بهبود شرایط این بیماران ندارند و از سوی دیگر، این تجویز و مصرف بی رویه باعث ایجاد مقاومت‌های آنتی بیوتیکی و عوارض در برخی بیماران می‌شود.