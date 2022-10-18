افزایش ۲۰۰ درصدی درآمدهای پایدار نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خوشنود در نشست مشترک مدیرکل و مدیران اداره کل تشخیص و وصول درآمد و رؤسای درآمد مناطق ۲۲ گانه از روند رو به رشد وصول درآمد مدیریت شهری نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته درآمدهای پایدار مرکز، بیش از ۲۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی هماهنگی و وحدت رویه اخذ مطالبات شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه و همدلی و یکپارچگی در همه واحدهای درآمدی و پاسخگویی به شهروندان را در درجه اول اولویت دانست و مشارکت شهروندان را برای پرداخت عوارض پایدار نیز ضروری ارزیابی کرد.

خوشنود هدف از برگزاری این نشست را بررسی تسهیل وصول درآمدهای پایدار اعلام کرد و گفت: در این نشست عملکرد درآمدی مناطق ۲۲ گانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر همکاری و مشارکت مناطق ۲۲ گانه در خصوص اطلاع رسانی به شهروندان و تسهیلات مربوطه به آنان تاکید شد.

در ادامه معاونان اداره کل به فراخور اقدامات و مسائل مربوطه در زمینه ممیزی مرحله ششم املاک و همکاری در زمینه پرونده‌های کمیسیون ماده ۷۷ مطالبی بیان کردند و حاضران به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود در زمینه وصول درآمدها پرداختند.