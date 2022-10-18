به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله کاظمی ظهر سه‌شنبه در بازدید از مناطق زلزله زده افزود: از این تعداد، ۵۰ دستگاه کامیون در هر روز به صورت خودجوش توسط کامیون داران و همراهی خیّران برای آواربرداری در روستاهای مختلف به کارگیری خواهند شد.

وی اضافه کرد: مردم خیر شهرستان خوی طی حدود ۲ هفته گذشته همراه زلزله زدگان بودند و بخشی از نیازهای مناطق زلزله‌زده را تأمین کرده‌اند.

فرماندار خوی ادامه داد: مؤسسات مردمی خوی در این مدت مقادیر قابل توجهی غذای گرم، آب معدنی، میوه، جیره خشک و وسایل گرمایشی به زلزله زدگان کمک کرده‌اند.

کاظمی اظهار کرد: ارزش این اقلام که از سوی مؤسسات مردمی خوی تأمین شده به بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال می‌رسد و این روند با همراهی خیّران و مؤسسات مردمی همچنان ادامه دارد.

روند آواربرداری در شهرستان خوی از ابتدای هفته گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۶۰ واحد آواربرداری شده است.

همچنین تاکنون پروانه ساختمانی برای نزدیک به ۲۵۰ واحد مسکونی در خوی صادر شده است.

زلزله ۵.۴ ریشتری بامداد چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ در بخش مرکزی شهرستان خوی اتفاق افتاد و موجب مصدومیت یک هزار و ۱۲۷ نفر شد.