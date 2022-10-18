به گزارش خبرنگار مهر، کلام‌الله صفری بعد از ظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح نوزدهمین چمن مصنوعی آموزش و پرورش استان در هنرستان شیخ بهایی ناحیه ۲ اردبیل اظهار کرد: سهم استان اردبیل در طرح شهید سلیمانی ۳۷ زمین چمن مصنوعی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به توجه جدی وزارت آموزش و پرورش به ورزش دانش‌آموزی گفت: از تعداد ۲ هزار و ۱۰۰ فضای ورزشی در قالب طرح شهید سلیمانی ۷۶ پروژه ورزشی به استان اردبیل اختصاص یافته که از این تعداد ۳۷ پروژه زمین چمن مصنوعی، ۲۱ مدرسه حیاط پویا، ۱۳ کلاس درس تربیت بدنی و پنج سالن ورزشی است.

صفری افزود: امروز یک‌هزار و ۱۷ پروژه ورزشی در سراسر کشور و نوزدهمین زمین چمن مصنوعی در اردبیل افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۸ زمین چمن مصنوعی نیز تا پایان سال‌جاری افتتاح و در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: چهلمین دوره مسابقات ورزشی درون مدرسه‌ای نیز با رویکرد مشارکت دانش‌آموزان و اولیا همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل به صورت نمادین افتتاح شد.

صفری هدف از برگزاری مسابقات ورزشی درون مدرسه‌ای را ایجاد نشاط و سرگرمی در بین دانش‌آموزان دانست و اضافه کرد: به هیچ عنوان در این مسابقات بحث رقابت وجود ندارد بلکه ایجاد نشاط و تحرک در بین دانش‌آموزان از اهداف اصلی این مسابقات ورزشی است.