توافق وزارت راه و وزارت نیرو برای نصب انشعابات مسکن مهر

به خبرگزاری مهر، رستم قاسمی امروز سه‌شنبه در حاشیه مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران ستاد ارتباطات مردمی وزارت راه و شهرسازی که در ساختمان دادمان این وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایرنا، درباره گلایه متقاضیان مسکن مهر از تأخیر در نصب انشعابات برق و آب واحدهای مسکونی مسکن مهر که چند سال از تکمیل آنها می‌گذرد، اظهار کرد: اخیراً با وزارت نیرو برای نصب انشعابات جلسه مشترک برگزار و به تفاهم رسیدیم.

وی درباره وعده ساخت خانه‌های ویلایی ذیل طرح نهضت ملی مسکن گفت: از مدت‌ها پیش تصمیم گرفتیم در شهرهایی که کمبود زمین نداریم، زمین برای ساخت مسکن ویلایی، زمین واگذار کنیم. اکنون زمین برای بیش از ۱۴۰ هزار تک واحدی ویلایی واگذار شده است که زمین‌ها بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ مترمربع است. در صورتی که متقاضی شرایط مالی ساخت نداشته باشد، توسط وزارت راه و شهرسازی ساخته خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دولت تعهد ساخت ۴ میلیون مسکن را داده است و اکنون در بیش از ۹۰۰ شهر مشکل زمین نداریم و مراحل ساخت را نیز به خود مردم می‌سپاریم.

قاسمی درباره اینکه در دور اول برگزاری میز خدمت در سفرهای استانی مشکل مردم بیشتر شکایت از بخش راه بود یا مسکن، بیان کرد: مسکن بیشترین مشکل و گلایه مردم است و مشکلات در بخش راه فقط محدود وجود دارد.

وی همچنین درباره کاهش سرعت سیر قطارها، بیان کرد: سرعت سیر قطارها کاهش پیدا نکرده است، اما در راه آهن با مشکل مالی مواجه هستیم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در سخنانی در ابتدای این مراسم گفت: سفرهای استانی اتفاق بزرگی است؛ چرا که این امکان برای مردم فراهم می‌شود تا با مسؤولان مرکز به طور مستقیم ارتباط بگیرند.

قاسمی ادامه داد: همچنین قبل از هر سفر منابع مالی برای تقویت استان پیش‌بینی می‌شود که تاکنون در برخی استان‌ها صد درصد منابع واگذار شده است.

وی تصریح کرد: به پشتوانه همین سفرها، ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان در برخی استان‌ها مصوبات در بخش راه و شهرسازی داشتیم که با اختصاص آن کار بزرگی برای توسعه استان شکل گرفت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در راستای تلاش ستاد ارتباطات مردمی وزارت راه و شهرسازی در سفرهای استانی که در اکثر آنها حضور داشتم، میزهای خدمت بزرگی شکل گرفته است.

قاسمی گفت: این پیام را برای همه شما دارم که ما خادم مردم هستیم، مردم ارباب هستند و مسؤولان رعیت، میزها از مردم به ما رسیده است، لذا باید دقت داشته باشیم هر کاری را برای مردم انجام دهیم.