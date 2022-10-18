جزئیات برگزاری مراسم ۱۳آبان استان تهران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی در جلسه ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان تهران طی سخنانی گفت: یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است که تمامی اقشار جامعه خاصه دانش آموزان، دانشگاهیان و حوزه علمیه نقش آفرینی بیشتری خواهند داشت.

محمودی افزود: مراسم ۱۳ آبان در شهرستان‌های استان تهران به سوی میعادگاه‌های نماز جمعه برگزار خواهد شد و در تهران این مراسم در مقابل لانه جاسوسی برپا شده و سپس مردم انقلابی تهران به سوی دانشگاه تهران تظاهرات ضد آمریکایی خواهند داشت و در نماز جمعه تهران شرکت خواهند کرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران گفت: نظر به اینکه ۱۳ آبان امسال مقارن با روز جمعه شده ضمن حضور مقتدرانه امت حزب الله دانش آموزان عزیز به همراه خانواده خود در مراسم شرکت خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تاکید کرد: حدفاصل میان لانه جاسوسی آمریکا تا دانشگاه تهران غرفه‌های فرهنگی و تبلیغی برپا خواهد شد، لذا از کلیه علاقمندان دعوت می‌شود جهت برپایی غرفه درخواست خود را به دفتر شورا ارائه دهند تا زمینه سازی مناسب صورت گیرد.

وی با تاکید بر نقش مهم مساجد و طلاب و اساتید حوزه و دانشگاه، بسیج و جامعه ورزش از آنان درخواست کرد تا جهت برنامه‌های