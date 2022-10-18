گزارش انفجار مین و فرار از زندان اوین صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تشریح نشست اعضای کمیسیون با دادستان کل کشور، اظهار داشت: در این جلسه طبق روال همکاری مستمر کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و دستگاه قضائی موضوع پرونده‌های ارجاع شده به شعب ویژه جهت برخورد قضائی با متخلفین مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفت تا با همکاری دادستان محترم در جهت احقاق حقوق عامه اقدام شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به گزارش دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت بازداشتی‌های حوادث و اغتشاشات اخیر کشور نیز گفت: با توجه به دستورالعمل ابلاغی از سوی دادستان کل به دادستانی‌های استان‌ها، گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه شد که نشان‌دهنده تدابیر خاص قوه قضائیه و دادستانی کل کشور مبنی بر برخورد مثبت و رئوفانه با کسانی است که فاقد سوابق و سن پایین بوده و فریب خورده بودند و همچنین لزوم برخورد جدی با سرشاخه‌ها و افرادی که دارای سوابق سو در حوزه‌های امنیتی هستند.

خضریان ادامه داد: همچنین اعضای کمیسیون بر لزوم برخورد جدی با کسانی که به اموال عمومی و اموال مردم آسیب می‌زنند، تأکید کردند و خواستار برخورد قانونی با آسیب زنندگان به اموال عمومی، بیت المال و سرمایه‌های مردم شدند و تأکید کردند که لازم است جرایم نقدی برای کسانی که به اینگونه اعمال دست می‌زنند پیش بینی شود تا هزینه اینگونه اقدامات بر بیت‌المال وارد نشود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در این جلسه همچنین گزارشی از سوی دادستان کل کشور در خصوص اتفاق زندان اوین به سمع و نظر اعضای کمیسیون رسید و با توجه به بررسی مستندات، اقدام صورت گرفته از داخل خود زندان و به صورت برنامه‌ریزی شده و از قبل طراحی شده رخ داده است.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد: با عنایت به گزارش دادستان محترم که حکایت از این دارد که موضوع از پیش طراحی شده بوده است، برای روشن شدن ابعاد کامل این خرابکاری، مقرر شد دستگاه‌های امنیتی روی این پرونده اقدامات لازم جهت شناسایی ریشه‌های این اقدام را صورت دهد. ضمن اینکه در حال حاضر بخشی از عوامل اصلی شناسایی شده‌اند و شرایط تحت کنترل است.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها مبنی بر برنامه‌ریزی برای سو قصد علیه برخی افراد حاضر در زندان اوین، گفت: برنامه‌ریزی برای کشته‌سازی و فراری دادن تعدادی از افراد از زندان اوین صورت گرفته بود اما هیچ‌کدام از این اهداف با اشراف دستگاه قضائی محقق نشده و با توجه به آمادگی اطلاعاتی و امنیتی و با اقدام به موقع دستگاه قضائی، افراد شاخص به مدت کوتاهی به مرخصی رفته و یا تمدید مرخصی شده بودند تا با عدم حضورشان در زندان، زمینه برخی کشته‌سازی‌ها و سو استفاده‌های جریانات معاند پیش نیاید. لذا اساساً افراد مورد اشاره در رسانه‌ها در زندان حضور نداشتند تا فضا برای سو قصد به جان آنها در خلال اتفاق زندان اوین ایجاد نشود.

خضریان تأکید کرد: ضمن اینکه شواهد و بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد هیچ‌کسی در شب واقعه زندان اوین بر اثر انفجار مین آسیبی ندیده و اساساً کسی موفق به فرار از زندان نشده است تا روی مین برود و صداهای انفجار شنیده شده مربوط به اقدامات امنیتی و حفاظتی پلیس بوده است و در نتیجه گزارشاتی در خصوص انفجار مین و یا فرار افراد از زندان به هیچ وجه صحیح نیست.