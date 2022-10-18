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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۲

تداوم تحرکات خصمانه اوکراین علیه ایران

تداوم تحرکات خصمانه اوکراین علیه ایران

منابع خبری اعلام کردند که وزارت خارجه اوکراین به رئیس جمهور این کشور پیشنهاد قطع رابطه با ایران را مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه اوکراین به رئیس جمهور این کشور پیشنهاد قطع رابطه دیپلماتیک با ایران را مطرح کرده است.

پیش از این نیز وزارت‌ خارجه اوکراین این ادعا را مطرح کرده بود که ایران به روسیه سلاح ارسال کرده است و به همین علت استوارنامه سفیر ایران در کی‌یف را باطل کرده و سطح روابط با تهران را کاهش داده بود.

وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه نیز خواستار تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران با ادعای استفاده روسیه از هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران  شده بود. «دیمیترو کولبا» وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه با ادعای استفاده ارتش روسیه از پهپادهای ساخت ایران در نبرد علیه کی‌یف، خواستار تحریم ایران شد.

پیش از این نیز یک مقام ارشد دولت اوکراین از اتحادیه اروپا خواست ایران را تحت تحریم قرار دهد. کی‌یف خواستار تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران با ادعای واهی استفاده روسیه از هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران شده است!

«دیمیتری کولبا» وزیر خارجه اوکراین، با ادعای استفاده ارتش روسیه از پهپادهای ساخت ایران در نبرد علیه کی یف، خواستار تحریم ایران شد.

در همین ارتباط، کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: طنز تلخی است، کشورهای صادر کننده میلیاردها دلار اسلحه به کشورهای دیگر هستند، یک جنگ تبلیغاتی علیه ما راه انداخته اند.

کد مطلب 5611934

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    نظرات

    • امیر IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      19 56
      پاسخ
      400 میلیون دلار که عربستان به عنوان کمک نظامی به اوکراین کرد بابت کمک نظامی به اوکراین نبود بلکه هزینه قطع رابطه با ایران بود و متاسفانه به اروپایی ها نباید اعتماد کرد و باید مسئولان مملکت جلوی این جور رفتار ها عربستان وهابی و همدستهایش را بگیرد زنده باده این سرزمین مادری
    • امیر IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      12 57
      پاسخ
      400 میلیون دلار که عربستان به عنوان کمک نظامی به اوکراین کرد بابت کمک نظامی به اوکراین نبود بلکه هزینه قطع رابطه با ایران بود و متاسفانه به اروپایی ها نباید اعتماد کرد و باید مسئولان مملکت جلوی این جور رفتار ها عربستان وهابی و همدستهایش را بگیرد زنده باده این سرزمین مادری
    • IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      این کشور جز ناله چیزی ندارد. تسلیحات جنگی آمریکایی دارد ولی باز ناله می کند.
    • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
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      همینوکم داشتیم که اوکراین زرپرتی هم برامون خط ونشون بکشه!!!!!!!!!!
    • محمد IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
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      اگر روس‌ها فقط مراکز نظامی را بزنن و به مناطق غیر نظامی حمله نکنند مشکل حل می شود.هرکس کم بیاره موشک به شهرها می زده مثل صدام وروسها
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چی شده بیرقدار ها شکست خوردند

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