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۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۵

کاتب به مهر خبر داد :

کمک کمیته امداد به دانشجویان بی‌بضاعت دانشگاه پیام‌نور / ایجاد صندوق رفاه دانشجویی مشترک پیام نور و کمیته امداد

کمک کمیته امداد به دانشجویان بی‌بضاعت دانشگاه پیام‌نور / ایجاد صندوق رفاه دانشجویی مشترک پیام نور و کمیته امداد

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور اعلام کرد: بر اساس انعقاد تفاهم نامه ما بین دانشگاه پیام نور و کمیته امداد کشور دانشجویان بی بضاعت از کمک شهریه کمیته امداد کشور برخوردار می شوند.

دکتر غلامرضا کاتب مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : دانشجویان بی بضاعت که تحت پوشش کمیته امداد کشور نباشند با معرفی دانشگاه می توانند از کمک کمیته برخوردار شوند.

وی اضافه کرد : همچنین در آینده نزدیک دانشگاه پیام نور با همکاری کمیته امداد کشور صندوق مشترک رفاه دانشجویی را برای کمک به دانشجویان نیازمند دانشگاه پیام نور و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد راه اندازی خواهد کرد.

کاتب وام کمک شهریه دانشگاه پیام نور در سال جاری را 10 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود : کلیه دانشجویان سراسر کشور در مقاطع مختلف می توانند از این وام استفاده کنند.

کد مطلب 561229

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