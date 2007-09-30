دکتر غلامرضا کاتب مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : دانشجویان بی بضاعت که تحت پوشش کمیته امداد کشور نباشند با معرفی دانشگاه می توانند از کمک کمیته برخوردار شوند.
وی اضافه کرد : همچنین در آینده نزدیک دانشگاه پیام نور با همکاری کمیته امداد کشور صندوق مشترک رفاه دانشجویی را برای کمک به دانشجویان نیازمند دانشگاه پیام نور و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد راه اندازی خواهد کرد.
کاتب وام کمک شهریه دانشگاه پیام نور در سال جاری را 10 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود : کلیه دانشجویان سراسر کشور در مقاطع مختلف می توانند از این وام استفاده کنند.
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