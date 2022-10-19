۱۰۵ مرکز تکثیر و پرورش حیات وحش در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ابدالی صبح چهارشنبه در آئین رها سازی جبیر ایرانی در زیستگاه طبیعی نایبند عسلویه اظهار داشت: در راستای تکثیر و پرورش گونه‌های حیات وحش در سطح کشور اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰۵ مرکز تکثیر و پرورش حیات وحش باارزش جانوری از جمله یوزپلنگ، گوره‌خر، قوچ، میش خاطرنشان کرد: ۳۲ مورد از سوی این سازمان و ۷۳ مرکز توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست جلوگیری از انقراض گونه‌های جانوری را مهم دانست و تصریح کرد: ایجاد سایت‌های تکثیر و پرورش به عنوان سوپاپ اطمینان برای نگهداری ژن‌های با ارزش جانوری است.

وی بزرگترین عامل از بین برنده گونه‌های حیات وحش کشور را تخریب زیستگاه‌های طبیعی عنوان کرد و ادامه داد: طعمه، آب و امنیت از مؤلفه‌های اصلی یک زیستگاه است که اگر تعادل آن به هم بخورد زیست گونه جانوری را تهدید می‌کند.

ابدالی حفظ پایداری گونه‌ها در زیستگاه طبیعی خود را از مهمترین اهداف سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد و افزود: ۱۹۵ گونه پستاندار، ۵۵۸ گونه پرنده، ۲۲۰ گونه خزنده و ۲۲ گونه دوزیست در سطح کشور زندگی می‌کنند.

وی انواع آلایندگی‌ها، تخریب زیستگاه‌ها، تغییر اقلیم، خشکسالی را از مخاطرات مهم عنوان کرد و گفت: کشور ما زیستگاهی مناسب برای جانوران و در میان کشورهای خاورمیانه دارای غنی‌ترین فون و فلور (پوشش گیاهی و جانوری) است.