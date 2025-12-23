به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با موضوع «همراهی مردم؛ نجات بخش جان حیات وحش در روزهای برفی» به شرح ذیل است:
با توجه به بارشهای اخیر برف و کاهش شدید منابع غذایی در زیستگاههای طبیعی، احتمال خروج برخی گونههای حیاتوحش از زیستگاههای اصلی و نزدیک شدن آنها به جادهها، مزارع و مناطق مسکونی افزایش یافته است. از آنجا که این شرایط میتواند جان جانوران وحشی و همچنین ایمنی شهروندان را به خطر بیاندازد، از عموم مردم درخواست میشود بهمنظور همراهی و مشارکت در حفظ سلامت حیاتوحش و عبور ایمن آنها از روزهای سخت زمستانی، نکات زیر را رعایت و در این خصوص اطلاعرسانی کنند:
در هنگام تردد در جادههای حاشیه زیستگاهها، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و به علائم هشداردهنده توجه ویژه داشته باشند.
از تعقیب یا تلاش برای گرفتن جانوران، حتی با هدف کمک، خودداری کنید.
در صورت مشاهده جانوران ضعیف، زخمی یا گرفتار، مراتب را در اسرع وقت به نزدیکترین اداره حفاظت محیطزیست اطلاع دهند.
از هرگونه غذادهی به حیاتوحش خودداری کنید.
دامداران و کشاورزان از ایجاد تنش، تعقیب یا آسیب به جانورانی که بهطور موقت وارد اراضی آنها میشوند، پرهیز کنند.
هرگونه شکار غیرمجاز یا تخلف زیستمحیطی را از طریق راههای ارتباطی، از جمله شماره تماس ۱۵۴۰، به سازمان حفاظت محیطزیست گزارش کنند.
همکاری و همراهی شهروندان نقش مهمی در حفظ حیاتوحش و جلوگیری از آسیب و تلفات در شرایط سخت زمستانی دارد. از مسئولیتپذیری و توجه شما متشکریم
