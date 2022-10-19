به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت، رفع مشکلات و خدمت به آحاد مردم و تلاش برای مضاعف شدن سرعت پیشرفت کشور را، مهمترین مأموریت دولت دانست و تاکید کرد: هیچ مسئله و حاشیه‌ای، نباید عمل به مسئولیت‌ها و مأموریت‌های اصلی دستگاه‌های دولتی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی کنترل بازار را نیز از مهمترین وظایف دستگاه‌های ذیربط عنوان کرد و اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند توزیع کالا و نظارت بر بازار اقدامات بسیار مفید، مثبت و مؤثری هستند، اما برای اثر بخشی بهتر علاوه بر به کارگیری تیم‌های نظارتی حرفه‌ای و کاربلد باید کار با پیگیری عالی‌ترین مسئول دستگاه‌های مربوطه دنبال شود.

رئیس جمهور انجام به موقع و به تأخیر نیفتادن کارها را بارزترین وجه اقتدارآفرینی در کشور توصیف و تصریح کرد: کار و تلاش مضاعف مسئولان در حوزه مسئولیتی خود، بهترین راه مقابله با دشمنی است که امروز از به اغتشاش کشیدن خیابان‌ها ناامید شده و به دنبال بهانه برای ایجاد نارضایتی است.

رئیسی با بیان اینکه اقدامات و تلاش‌های گره‌گشا و امیدآفرین بسیاری در کشور انجام شده و می‌شود، اطلاع‌رسانی هنرمندانه از این اقدامات را موجب اعتماد و امید مردم به آینده کشور دانست و از رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی خواست به شکل مناسب در تبیین این دستاوردها و اقدامات امیدآفرین برای مردم و افکار عمومی اقدام کنند.

وی کسب مدال جهانی مهارت توسط یک خانم ایرانی را در ادامه افتخارآفرینی‌های بانوان ایرانی در عرصه‌های جهانی مایه افتخار دانست و بر ضرورت ارتقای مهارت آموزی در میان جوانان کشور تاکید کرد.

رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به نیازهای مردم بویژه فعالان اقتصادی در استفاده از پلتفرم‌های اینترنتی، دستگاه‌های متولی را مکلف کرد همه تلاش خود را برای تقویت و ارتقای کارآمدی پلتفرم‌های ارتباطی داخلی به کار بگیرند تا پاسخگوی همه نیازهای مردم باشند.