به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه محصولات مجازی «مغز بادوم» که در قالب پنج استوری موشن با موضوع اهمیت وجود نوه بر سلامت جسمی و روحی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، تهیه شده، در فضای مجازی منتشر می‌شود.

موضوعاتی مانند ارتباط وجود نوه با کیفیت زندگی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، سلامت روحی و روانی متقابل نوه‌ها و پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، افزایش امید به زندگی، ارتقای قدرت و فرصت یادگیری دو طرفه و خاطره سازی و احساس خوشایند در زندگی از جمله مواردی هستند که در استوری موشن‌های «مغز بادوم» به آنها اشاره شده است.

محصولات مجازی مغز بادوم در شبکه نشر منطقه چهارده و همچنین صفحه مجازی خانه فرهنگ شکوفه در روبیکا به نشانی shookofehkh14 و همچنین آپارات به نشانی farhangsara_akhlagh منتشر می‌شوند.

خانه فرهنگ شکوفه در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی روبروی بوستان گلزار واقع است.