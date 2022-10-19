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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۳

توسط خانه فرهنگ شکوفه؛

استوری موشن‌های «مغز بادوم» در فضای مجازی منتشر می‌شود

استوری موشن‌های «مغز بادوم» در فضای مجازی منتشر می‌شود

مجموعه استوری موشن‌های «مغز بادوم» با رویکرد تشویق به فرزند آوری توسط خانه فرهنگ شکوفه تولید شده و در فضای مجازی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه محصولات مجازی «مغز بادوم» که در قالب پنج استوری موشن با موضوع اهمیت وجود نوه بر سلامت جسمی و روحی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، تهیه شده، در فضای مجازی منتشر می‌شود.

موضوعاتی مانند ارتباط وجود نوه با کیفیت زندگی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، سلامت روحی و روانی متقابل نوه‌ها و پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، افزایش امید به زندگی، ارتقای قدرت و فرصت یادگیری دو طرفه و خاطره سازی و احساس خوشایند در زندگی از جمله مواردی هستند که در استوری موشن‌های «مغز بادوم» به آنها اشاره شده است.

محصولات مجازی مغز بادوم در شبکه نشر منطقه چهارده و همچنین صفحه مجازی خانه فرهنگ شکوفه در روبیکا به نشانی shookofehkh14 و همچنین آپارات به نشانی farhangsara_akhlagh منتشر می‌شوند.

خانه فرهنگ شکوفه در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی روبروی بوستان گلزار واقع است.

کد مطلب 5612511

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