به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صادقی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره پسته ایران، دامغان به میزبانی سالن شهید شاهچراغی دامغان با اشاره به داشته‌های قابل سرمایه گذاری دامغان به خصوص در زمینه پسته و گردشگری، تاکید کرد: گردش مالی سالانه پسته، این محصول را به یک محصول استراتژیک در استان سمنان و شهرستان دامغان بدل کرده است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در پسته دامغان با رویکرد و توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی باید مد نظر قرار گیرد، تاکید داشت: در صورتی که رویکرد ما به سوی ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید پسته و فرآوری آن باشد، می‌توانیم از این محصول بهتر استفاده کرده و تولید ثروت کنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با بیان اینکه اصلاح الگوی کشاورزی در بخش پسته از دیگر موضوعاتی است که اهمیت زیادی دارد، ابراز کرد: طبق سیاست‌های کلی اقتصادی می‌بایست افزایش بهره‌وری در تولید پسته با استفاده از راهکارهای دانش بنیان، مد نظر قرار گیرد.

صادقی با بیان اینکه بهره‌وری تولید زمانی افزایش می‌یابد که بتوانیم از ظرفیت‌های شهرستان دامغان به خوبی بهره‌مند شویم، ابراز کرد: نیروهای انسانی برجسته در ابعاد علمی، فرهنگی و حوزوی و نخبگان و جوانان و چهره‌ها و شخصیت‌های تأثیر گذار در کنار دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری از جمله ظرفیت‌ها و مزیت‌های شهرستان دامغان است.

به گزارش مهر، نهمین جشنواره پسته ایران دامغان از امروز در شهرستان دامغان آغاز به کار کرده و فردا احتمالاً این نشست میزبان معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز خواهد بود. همچنین امروز در جریان افتتاحیه این مراسم، سفیر کوبا در ایران نیز سخنرانی کرد که صحبت‌های وی را می‌توانید در خبرگزاری مهر استان سمنان مطالعه کنید.